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Nogomet

ZDA zavrnile vstop v državo sodniku svetovnega prvenstva

Ljubljana, 08. 06. 2026 19.44 pred 51 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.M.
Omar Artan

Omar Artan naj bi letos na svetovnem prvenstvu postal prvi predstavnik Somalije, ki bi sodil na mundialu. A vprašanje je, če bo temu res tako. Združene države Amerike so mu namreč ob prihodu na mednarodno letališče v Miamiju zavrnile vstop v državo.

V začetku aprila se je Somalija razveselila novice, da bo na svetovnem prvenstvu prvič imela svojega predstavnika. Omar Artan je bil takrat namreč eden izmed 52 izbrancev za sojenje na letošnjem svetovnem prvenstvu. 34-letniku, ki ga je Afriška nogometna zveza razglasila za najboljšega sodnika leta 2025, je aprila čestital tudi somalijski predsednik Hasan Mohamud: "Profesionalnost in integriteta sta ga pripeljali do tega, da je danes navdih za novo generacijo Somalcev."

Omar Artan
Omar Artan
FOTO: Profimedia

Za zdaj pa ostaja pod vprašajem, ali bo Artan delil pravico na mundialu. Ob prihodu na mednarodno letališče v Miamiju so mu namreč pristojni organi zavrnili vstop v državo, kot poroča Net.hr, pa so okoliščine primera za zdaj nejasne. Somalija je sicer ena izmed držav, ki so na seznamu tistih, iz katerih je prepovedano potovati v ZDA. Omenjeni spisek je uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

"Artan je eden najbolj cenjenih afriških nogometnih sodnikov. Zasluži si podporo celotne nogometne skupnosti. Zavrnitev vstopa in preprečitev sojenja na načrtovanih tekmah ne škodujeta le njemu osebno, temveč tudi spodkopavata zavezanost nogometa pravičnosti," je za francosko tiskovno agencijo povedal višji svetovalec na somalijskem ministrstvu za mladino in šport ter nekdanji kapetan reprezentance Ciise Aden Abshir.

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KOMENTARJI3

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sc0rpion
08. 06. 2026 20.35
Mislim, da bo to eno najslabših prvenstev, kar se organizacije tiče
Odgovori
+1
1 0
Enakopraven
08. 06. 2026 20.28
Bojkotirati SP .
Odgovori
+1
1 0
Miran1960
08. 06. 2026 20.25
Slika ko model drži pokal lahko služi za odvajalo. Sicer pa take države ne bi smele bit gostiteljice
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+2
2 0
bibaleze
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