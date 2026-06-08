ZDA zavrnile vstop v državo sodniku svetovnega prvenstva

V začetku aprila se je Somalija razveselila novice, da bo na svetovnem prvenstvu prvič imela svojega predstavnika. Omar Artan je bil takrat namreč eden izmed 52 izbrancev za sojenje na letošnjem svetovnem prvenstvu. 34-letniku, ki ga je Afriška nogometna zveza razglasila za najboljšega sodnika leta 2025, je aprila čestital tudi somalijski predsednik Hasan Mohamud: "Profesionalnost in integriteta sta ga pripeljali do tega, da je danes navdih za novo generacijo Somalcev."

Omar Artan FOTO: Profimedia

Za zdaj pa ostaja pod vprašajem, ali bo Artan delil pravico na mundialu. Ob prihodu na mednarodno letališče v Miamiju so mu namreč pristojni organi zavrnili vstop v državo, kot poroča Net.hr, pa so okoliščine primera za zdaj nejasne. Somalija je sicer ena izmed držav, ki so na seznamu tistih, iz katerih je prepovedano potovati v ZDA. Omenjeni spisek je uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa.

Donald Trump FOTO: AP