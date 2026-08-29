Zdaj je tudi uradno: Liverpool za Barcolo odštel skoraj 150 milijonov evrov!

Bradley Barcola se zdaj tudi uradno seli v Anglijo. Njegov dosedanji delodajalec Paris Saint-Germain in Liverpool sta se dolgo dogovarjala za prestop 23-letnega Francoza. PSG je zanj sprva zahteval kar 170 milijonov evrov, nato pa sta se kluba vendarle dogovorila za 123,8 milijona evrov in slabih 20 milijonov evrov dodatkov.

23-letnik naj bi ta konec tedna opravil zdravniški pregled, nato pa bo podpisal dolgoročno pogodbo in tudi uradno postal novi član "Redsov" oziroma "rdečih".