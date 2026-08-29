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Nogomet

Zdaj je tudi uradno: Liverpool za Barcolo odštel skoraj 150 milijonov evrov!

Liverpool, 29. 08. 2026 11.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Bradley Barcola

Liverpool se je za prestop napadalca Paris Saint-Germaina in francoskega reprezentanta Bradleyja Barcole dogovoril za kar 142 milijonov evrov. Gre za drugi najdražji prestop v zgodovini angleškega velikana. Več je Liverpool doslej odštel le za Aleksandra Isaka, ki je lani iz Newcastla prestopil za 145 milijonov evrov.

Bradley Barcola
Bradley Barcola
FOTO: AP

Bradley Barcola se zdaj tudi uradno seli v Anglijo. Njegov dosedanji delodajalec Paris Saint-Germain in Liverpool sta se dolgo dogovarjala za prestop 23-letnega Francoza. PSG je zanj sprva zahteval kar 170 milijonov evrov, nato pa sta se kluba vendarle dogovorila za 123,8 milijona evrov in slabih 20 milijonov evrov dodatkov.

23-letnik naj bi ta konec tedna opravil zdravniški pregled, nato pa bo podpisal dolgoročno pogodbo in tudi uradno postal novi član "Redsov" oziroma "rdečih".

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Barcola je postal glavna tarča Liverpoola, ki želi po odhodu Mohameda Salaha. Francoz je nase opozoril tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer je v dresu Francije dosegel tri zadetke. Njegova vsestranskost je za Liverpool še posebej pomembna, saj lahko zaigra na desni strani, na levi ali v konici napada.

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