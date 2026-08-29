Zdaj je tudi uradno: Liverpool za Barcolo odštel skoraj 150 milijonov evrov!

Bradley Barcola se zdaj tudi uradno seli v Anglijo. Njegov dosedanji delodajalec Paris Saint-Germain in Liverpool sta se dolgo dogovarjala za prestop 23-letnega Francoza. PSG je zanj sprva zahteval kar 170 milijonov evrov, nato pa sta se kluba vendarle dogovorila za 123,8 milijona evrov in slabih 20 milijonov evrov dodatkov.
23-letnik naj bi ta konec tedna opravil zdravniški pregled, nato pa bo podpisal dolgoročno pogodbo in tudi uradno postal novi član "Redsov" oziroma "rdečih".
Barcola je postal glavna tarča Liverpoola, ki želi po odhodu Mohameda Salaha. Francoz je nase opozoril tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer je v dresu Francije dosegel tri zadetke. Njegova vsestranskost je za Liverpool še posebej pomembna, saj lahko zaigra na desni strani, na levi ali v konici napada.
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