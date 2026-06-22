Zdaj je tudi uradno: Milanič še tretjič na klopi Maribora

Strokovnjak iz Izole je na klopi 16-kratnih državnih prvakov sedel že med letoma 2008 in 2013 ter 2016 in 2020, ko je Zlatko Zahović v Ljudskem vrtu deloval kot športni direktor.

S klubom je osvojil šest od skupno 16 naslovov državnega prvaka (2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019). Ob tem se je štirikrat veselil tudi pokalne lovorike (2010, 2012, 2013, 2016). Po njegovi zaslugi sta v klubskih vitrinah še dva superpokala (2009, 2012). V tem času je Maribor dvakrat popeljal v skupinski del evropske lige, in sicer v sezonah 2011/12 in 2012/13, v sezoni 2017/18 pa še v ligo prvakov.