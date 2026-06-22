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Nogomet

Zdaj je tudi uradno: Milanič še tretjič na klopi Maribora

Maribor, 22. 06. 2026 12.08 pred 37 minutami 2 min branja 13

Avtor:
A.V. M.J. +1
Darko Milanič

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahovič je ob ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval.

Strokovnjak iz Izole je na klopi 16-kratnih državnih prvakov sedel že med letoma 2008 in 2013 ter 2016 in 2020, ko je Zlatko Zahović v Ljudskem vrtu deloval kot športni direktor.

S klubom je osvojil šest od skupno 16 naslovov državnega prvaka (2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019). Ob tem se je štirikrat veselil tudi pokalne lovorike (2010, 2012, 2013, 2016). Po njegovi zaslugi sta v klubskih vitrinah še dva superpokala (2009, 2012). V tem času je Maribor dvakrat popeljal v skupinski del evropske lige, in sicer v sezonah 2011/12 in 2012/13, v sezoni 2017/18 pa še v ligo prvakov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Darko Milanič je vijoličaste doslej vodil na 444 tekmah, na katerih je zabeležil 243 zmag, 117 remijev in 84 porazov. Na začetku trenerske poti je najprej vodil slovenska prvoligaša Gorico in Primorje. Kot trener je v tujini deloval še pri avstrijskem Sturmu iz Gradca, kjer je preživel tudi velik del svoje igralske kariere, angleškem Leedsu, slovaškem Slovanu iz Bratislave ter ciprskih prvoligaših Pafosu in Anorthosisu.

Pred ponovno vrnitvijo v Maribor je bila njegova zadnja postaja klub Baniyas iz Združenih arabskih emiratov, od katerega se je poslovil leta 2024. Kot igralec je poleg Sturma igral še za beograjski Partizan in matično Izolo. Za slovensko reprezentanco je odigral 42 tekem in bil nekaj časa njen kapetan. Z njo je nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem leta 2000.

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KOMENTARJI13

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MatPaat
22. 06. 2026 12.49
75% bo odvisno kaj bo zlatko naredil. Da zna se ve.
Odgovori
0 0
Nidani
22. 06. 2026 12.45
No, sedaj pa bo....hehe....prej niso znali igrati, sedaj pa kar bodo...hehe....
Odgovori
+3
3 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
22. 06. 2026 12.43
Cca. 3 do 5 let bodo potrebovali, da se zopet postavijo na noge. Ne vem, ce jim bodo viole dale toliko casa.
Odgovori
+1
1 0
seter73
22. 06. 2026 12.42
Opankoviceva olimpija se sedaj lahko poslovi od prvaka za naslednjih nekaj let.., je pa to slrajni cas za MB da se resi klub
Odgovori
-1
1 2
xxman.y
22. 06. 2026 12.39
Tega nesposobnega modela, da bo spet Zahović lahko neuradni trener Maribora.
Odgovori
+3
4 1
Nikdar več
22. 06. 2026 12.25
Pa Srečko? 😁
Odgovori
+1
2 1
štajerc65
22. 06. 2026 12.21
Najtrifejnejsi dvojec NK Maribor. To je tudi Turk spoznal. Zdaj pa nekaj pravih slovenskih nogometašev pripeljati pa nekoga iz stare garniture nagnati pa bo pokal spet v MB. Saj Zaho ima nos za okrepitve.
Odgovori
+2
2 0
RUBEŽ
22. 06. 2026 11.39
Srečno, MARIBOR. Gremo.
Odgovori
+2
2 0
Belbog
22. 06. 2026 10.16
Zaho, kdo je to, a to je tisti, ki je za Slovenijo skoraj z vsakim dotikom žoge dal gol in Skoraj vse gole za Slovenijo, ko je on igral. Kot ste videli ima nos tudi kot š. direktor, tako da bo Maribor zelo verjetno spet na vrhu..
Odgovori
+6
7 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
22. 06. 2026 12.44
Cez 5 let.
Odgovori
0 0
chubba
22. 06. 2026 09.13
Daj Bog, da se jim izzide.
Odgovori
+8
8 0
Banion
22. 06. 2026 09.10
če jih bodo rešili kadri iz naftalina tudi prav.
Odgovori
-3
2 5
Amor Fati
22. 06. 2026 08.27
Maribor misli resno. Baje se vračajo tudi bivše čistilke.
Odgovori
+3
10 7
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