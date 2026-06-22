Zdaj je tudi uradno: Milanič še tretjič na klopi Maribora

Strokovnjak iz Izole je na klopi 16-kratnih državnih prvakov sedel že med letoma 2008 in 2013 ter 2016 in 2020, ko je Zlatko Zahović v Ljudskem vrtu deloval kot športni direktor.
S klubom je osvojil šest od skupno 16 naslovov državnega prvaka (2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019). Ob tem se je štirikrat veselil tudi pokalne lovorike (2010, 2012, 2013, 2016). Po njegovi zaslugi sta v klubskih vitrinah še dva superpokala (2009, 2012). V tem času je Maribor dvakrat popeljal v skupinski del evropske lige, in sicer v sezonah 2011/12 in 2012/13, v sezoni 2017/18 pa še v ligo prvakov.
Darko Milanič je vijoličaste doslej vodil na 444 tekmah, na katerih je zabeležil 243 zmag, 117 remijev in 84 porazov. Na začetku trenerske poti je najprej vodil slovenska prvoligaša Gorico in Primorje. Kot trener je v tujini deloval še pri avstrijskem Sturmu iz Gradca, kjer je preživel tudi velik del svoje igralske kariere, angleškem Leedsu, slovaškem Slovanu iz Bratislave ter ciprskih prvoligaših Pafosu in Anorthosisu.
Pred ponovno vrnitvijo v Maribor je bila njegova zadnja postaja klub Baniyas iz Združenih arabskih emiratov, od katerega se je poslovil leta 2024. Kot igralec je poleg Sturma igral še za beograjski Partizan in matično Izolo. Za slovensko reprezentanco je odigral 42 tekem in bil nekaj časa njen kapetan. Z njo je nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem leta 2000.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.