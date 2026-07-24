Klopp jasen: Če boste žalili mojo družino, bom odšel

Nemčija je na letošnjem svetovnem prvenstvu doživela novo razočaranje po izpadu na prvi tekmi po skupinskem delu. Po osvojitvi naslova svetovnega prvaka pred 12 leti v Braziliji na naslednjih dveh mundialih ni preskočila skupinskega dela tekmovanja, letos pa je izpadla v šestnajstini finala proti Paragvaju. "To je zame zelo, zelo poseben dan," je na predstavitvi dejal Jürgen Klopp, 13. selektor nemške moške reprezentance. Elf bo prvič vodil proti Nizozemski v Amsterdamu 24. septembra na odprtju nove sezone lige narodov, nato pa tudi v kvalifikacijah za evropsko (leta 2028) in svetovno prvenstvo (2030).

Poleg tega, da je bil izredno laskav na račun položaja selektorja svoje reprezentance, je nekdanji strateg Liverpoola zelo jasno začrtal meje: "Takoj, ko boste rekli, da nisem dovolj dober bom odšel. Če boste mislili, da me ne rabite bom odšel. Če boste žalili mene ali mojo družino bom odšel. Tega ne dela zase, temveč za vas. Videl sem kako ste tretirali moja predhodnika, kljub temu sem pripravljen sesti na nemško klop. Vedno bom sprejel konstruktivne kritike, saj vem, da se lahko izboljšam. Ne bom pa toleriral žaljivk. V idealnem svetu se bo moja trenerska kariera končala po epizodi na nemški klopi."

Per Mertesacker pa bo prevzel položaj izvršnega direktorja DFB, piše nemška tiskovna agencija dpa. Nekdanji svetovni prvak kot igralec bo funkcijo nastopil v začetku leta 2027, njegov predhodnik Andreas Rettig pa bo do takrat ostal na položaju, je po imenovanju Kloppa dodala zveza. "Reprezentanca nas Nemce lahko poveže tako, kot le redko kaj drugega. Prav zato je ta vloga zame tako posebna. Hvaležen sem za vse, kar sem v zadnjem letu in pol doživel in se naučil pri Red Bullu, ter za odprtost, ki je sploh omogočila ta dogovor," je dejal Klopp v izjavi za javnost krovne zveze DFB.