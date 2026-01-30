Zdaj je uradno: Riera zapušča Celje in se seli k Eintrachtu

Triinštiridesetletni Majorčan je v dveh obdobjih kot glavni trener celjske nogometaše vodil na 110 tekmah in vknjižil 61 zmag.
Med največje uspehe, zaradi katerih bo Albert Riera z zlatimi črkami zapisan v zgodovino Nogometnega kluba Celje, sodijo zagotovo uvrstitev v četrtfinale uefine konferenčne lige, dve evropski jeseni in dve evropski pomladi kot tudi osvojeni pokalni naslov v sezoni 2024/25.
Zaradi uspešnih mednarodnih nastopov in prepoznavnega sloga igre je moštvo iz knežjega mesta posledično postalo najboljša športna ekipa v Sloveniji za leto 2025. Riera bo po nedeljskem štajerskem derbiju ob nadaljevanju sezone v Prvi ligi Telemach odpotoval v Frankfurt, kjer bo prevzel vodenje tamkajšnjega prvoligaša Eintrachta.
