Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zdaj je uradno: Riera zapušča Celje in se seli k Eintrachtu

Celje, 30. 01. 2026 19.02 pred 33 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Albert Riera

Odlični španski nogometni strokovnjak Albert Riera, ki je na slovenskih nogometnih zelenicah v trenerski vlogi pustil velik pečat, se po nedeljskem štajerskem derbiju v Prvi ligi Telemach med Mariborom in Celjem poslavlja od celjske klopi. Dosedanji strateg Celja se po poročanju Bilda v Nemčijo seli za odškodnino v višini 1,3 milijona evrov.

Triinštiridesetletni Majorčan je v dveh obdobjih kot glavni trener celjske nogometaše vodil na 110 tekmah in vknjižil 61 zmag.

Med največje uspehe, zaradi katerih bo Albert Riera z zlatimi črkami zapisan v zgodovino Nogometnega kluba Celje, sodijo zagotovo uvrstitev v četrtfinale uefine konferenčne lige, dve evropski jeseni in dve evropski pomladi kot tudi osvojeni pokalni naslov v sezoni 2024/25.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi uspešnih mednarodnih nastopov in prepoznavnega sloga igre je moštvo iz knežjega mesta posledično postalo najboljša športna ekipa v Sloveniji za leto 2025. Riera bo po nedeljskem štajerskem derbiju ob nadaljevanju sezone v Prvi ligi Telemach odpotoval v Frankfurt, kjer bo prevzel vodenje tamkajšnjega prvoligaša Eintrachta.

nogomet nk celje albert riera eintracht frankfurt prestop

Slovenska prva liga je nazaj: Radomljani ugnali Aluminij

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Študentka prava iz Slovenije osvaja Balkan
Študentka prava iz Slovenije osvaja Balkan
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Alkohol krivec za raka
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
cekin
Portal
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Slovenija ima le eno avtohtono pasmo. Bo kmalu dobila še dve?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
okusno
Portal
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Odlično testo za pico
Odlično testo za pico
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Kdo je Melania Trump?
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506