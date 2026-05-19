Nogomet

Zdaj tudi uradno: Cristiano še šestič na mundial

Ljubljana, 19. 05. 2026 15.00 pred 23 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.M.
Cristiano Ronaldo

Seznam reprezentantov, ki bodo poleti prisotni na svetovnem nogometnem prvenstvu, je zdaj objavila tudi Portugalska. Med izbranci je tudi Cristiano Ronaldo, ki bo tako že šestič zaigral na mundialu.

Eden najboljših nogometašev vseh časov Cristiano Ronaldo je na največjem športnem turnirju debitiral leta 2006. Od takrat je zaigral na vseh izvedbah mundiala, z rojaki pa nikoli ni uspel priti do konca. Portugalci so enkrat prišli do polfinala, enkrat do četrtfinala, dvakrat do osmine finala, enkrat pa izpadli že v skupinskem delu.

Trenutek, ko je selektor Roberto Martinez potrdil, da je vpoklican Cristiano Ronaldo.
FOTO: AP

Portugalska letos sodi v krog favoritov, predvsem na račun izjemne vezne linije. Tam bodo obračune po vsej verjetnosti začenjali zvezdnika aktualnih evropskih klubskih prvakov Vitinha in Joao Neves ter Bruno Fernandes, glavni mož Manchester Uniteda.

Od napadalcev so poleg Ronalda med drugimi vpoklicani še njegov klubski soigralec Joao Felix, prvi zvezdnik Milana Rafael Leao in napadalec PSG-ja Goncalo Ramos. V zasedbi je tudi nekaj vrhunskih branilcev – Nuno Mendes, Matheus Nunes, Joao Cancelo in Ruben Dias, vpoklican pa je tudi zvezdnik sinje modrih Bernardo Silva.

nogomet cristiano ronaldo portugalska svetovno prvenstvo

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
19. 05. 2026 15.20
Top 1👍🔥🔥🔥🔥
Amor Fati
19. 05. 2026 15.03
Selektor je bil prisiljen, da ga je uvrstil na seznam.
