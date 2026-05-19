Zdaj tudi uradno: Cristiano še šestič na mundial

Eden najboljših nogometašev vseh časov Cristiano Ronaldo je na največjem športnem turnirju debitiral leta 2006. Od takrat je zaigral na vseh izvedbah mundiala, z rojaki pa nikoli ni uspel priti do konca. Portugalci so enkrat prišli do polfinala, enkrat do četrtfinala, dvakrat do osmine finala, enkrat pa izpadli že v skupinskem delu.

Trenutek, ko je selektor Roberto Martinez potrdil, da je vpoklican Cristiano Ronaldo.

Portugalska letos sodi v krog favoritov, predvsem na račun izjemne vezne linije. Tam bodo obračune po vsej verjetnosti začenjali zvezdnika aktualnih evropskih klubskih prvakov Vitinha in Joao Neves ter Bruno Fernandes, glavni mož Manchester Uniteda.

Od napadalcev so poleg Ronalda med drugimi vpoklicani še njegov klubski soigralec Joao Felix, prvi zvezdnik Milana Rafael Leao in napadalec PSG-ja Goncalo Ramos. V zasedbi je tudi nekaj vrhunskih branilcev – Nuno Mendes, Matheus Nunes, Joao Cancelo in Ruben Dias, vpoklican pa je tudi zvezdnik sinje modrih Bernardo Silva.