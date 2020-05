Zdaj tudi uradno: Icardi ostaja v Parizu do poletja 2024

Odločilno vlogo pri dokončnem dogovoru med kluboma je odigral športni direktor PSG-ja Leonardo, ki se je z vodilni možmi s San Sira uspel dogovoriti za znižanje odkupne klavzule s 70 na 50 milijonov evrov.



Mauro Icardini skrival želje, da bi tudi po koncu letošnje, vse prej kot običajne sezone zaradi izbruha pandemije koronavirusa, nadaljeval svojo kariero v francoski prestolnici, kjer so ga tako navijači kot tudi vsi v klubu sprejeli medse z odprtimi rokami. Pogajanja na relaciji Milano - Pariz so bila v zadnjih nekaj tednih zelo zahtevna in negotovo. V vse skupaj se je nekajkrat po nepotrebnem vmešala tudi nogometaševa soproga in obenem zastopnica, zloglasna Wanda Icardi, kar pa na srečo glavnih deležnikov ni vplivalo na sklenitev dogovora, ki bo zagotovo zadovoljil vse strani.