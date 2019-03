Zdaj tudi uradno: Messi po več kot osmih mesecih spet za Argentino

Vršilec dolžnosti selektorja argentinske članske nogometne reprezentance Lionel Scalonije objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na prijateljskih tekmah z Venezuelo in Marokom. Na seznamu je pričakovano tudi donedavni kapetan in s 65 goli najboljši strelec izbrane vrste Lionel Messi, ki se je spogledoval z že drugo reprezentančno "upokojitvijo" po bolečem slovesu od lanskega svetovnega prvenstva v Rusiji, kjer so se Južnoameričani po hudih mukah prebili v osmino finala, tam pa jih je ustavila kasnejša prvakinja Francija.