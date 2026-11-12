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Nogomet

Zdaj tudi uradno, Šeško ostal brez trenerja

Manchester, 12. 11. 2026 11.29 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
J.B.
Michael Carrick

Manchester United je po katastrofalnem uvodu v novo sezono odpustil trenerja Michaela Carricka. Kdo ga bo nasledil, še ni jasno. Zelo verjetno bo to nekdanji trener Tottenhama in PSG-ja Mauricio Pochettino.

United trenutno zaseda 18. mesto v angleški Premier League.
United trenutno zaseda 18. mesto v angleški Premier League.
FOTO: Profimedia

Na potrditev s strani kluba sicer še čakamo, vendar o tem poročajo praktično vsi glavni britanski mediji. Kot navaja BBC, je Michael Carrick danes zjutraj prišel v trening center kluba in bil po sestanku z vodilnimi obveščen, da ni več trener prve ekipe.

Eden najboljših angleških vezistov svoje generacije je v lanski sezoni vodenje rdečih vragov najprej prevzel kot vršilec dolžnosti, a je krivuljo forme tako dvignil, da je pred novo sezono dočakal prvo "pravo", dvoletno pogodbo.

Vendar medeni tedni na Old Traffordu niso trajali dolgo. Manchester United trenutno zaseda katastrofalno 18. mesto med angleško elito. Če bi se prvenstvo končalo danes, bi celo izpadel med drugoligaše. Le malo bolje gre Unitedu v Ligi prvakov, kjer je po polovici ligaškega dela na 18. mestu s po dvema zmagama in porazoma.

Navijači rdečih vragov so kljub seriji slabih rezultatov stali za Carrickom, nastrojili pa so se proti nogometašem svojega kluba. Pričakuje se, da bo Carricka nasledil Mauricio Pochettino, ki je bil nazadnje selektor ameriške reprezentance.

Več sledi!

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KOMENTARJI5

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korcula1
12. 11. 2026 12.42
Saj ga ne rabi, če je poškodovan, v bistvu pa je tu trener najmanj kriv
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0 0
Panter 63
12. 11. 2026 12.40
Vsa sreča da je samo Šeško brez trenerja, glede na naslov. Po tem takšnem ostali imajo trenerja naprej, ali..
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0 0
mmickica
12. 11. 2026 12.19
Šeško ostal brez trenerja..., kak naslov... Glede na to, kaj je do poškodbe pokazal, bo lahko srečen, če ne bo ostal brez kluba.
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+2
2 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
12. 11. 2026 12.10
Po Fergusonu, ki je bil autoriteta so prišli igralci, ki so mamine mazice, ki se dobesedno maščujejo vsakemu trenerju, ki jim da vedeti, da niso na nivoju, kot bi morali biti. To ni ok. Če bi vodstvo kluba dalo vedeti, da je trener tata mata, bi bilo marsikaj drugače, tako pa lahko menjajo in menjajo trenerje kolikor želijo.. Rezultati bodo isti.. Te isti igralci so zadnjih 5 tekem lani trgali, ko jih je prevzel Carick, ko je letos dal vedeti, da niso na dobrem nivoju so tik pred izpadom.. Jst bi pometel z celotno slačilnico..
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+2
2 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
12. 11. 2026 12.11
Če dodam, ne moreš popraviti pokvarjenega avta z menjavo voznika!
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+4
4 0
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