Zdaj tudi uradno, Šeško ostal brez trenerja

Na potrditev s strani kluba sicer še čakamo, vendar o tem poročajo praktično vsi glavni britanski mediji. Kot navaja BBC, je Michael Carrick danes zjutraj prišel v trening center kluba in bil po sestanku z vodilnimi obveščen, da ni več trener prve ekipe.

Eden najboljših angleških vezistov svoje generacije je v lanski sezoni vodenje rdečih vragov najprej prevzel kot vršilec dolžnosti, a je krivuljo forme tako dvignil, da je pred novo sezono dočakal prvo "pravo", dvoletno pogodbo.

Vendar medeni tedni na Old Traffordu niso trajali dolgo. Manchester United trenutno zaseda katastrofalno 18. mesto med angleško elito. Če bi se prvenstvo končalo danes, bi celo izpadel med drugoligaše. Le malo bolje gre Unitedu v Ligi prvakov, kjer je po polovici ligaškega dela na 18. mestu s po dvema zmagama in porazoma.

Navijači rdečih vragov so kljub seriji slabih rezultatov stali za Carrickom, nastrojili pa so se proti nogometašem svojega kluba. Pričakuje se, da bo Carricka nasledil Mauricio Pochettino, ki je bil nazadnje selektor ameriške reprezentance.

Več sledi!