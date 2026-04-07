Zdesetkane Slovenke pogumno v boj tudi z Norvežankami

Vsaj na papirju so favoritinje Norvežanke, 12. ekipa s svetovne lestvice in s tem 26 mest pred Slovenijo. Doslej odigrane tekme pa kažejo, da se kakovostna razlika med ekipami manjša. Tako Slovenija kot Norveška sta doslej z 1:0 ugnali Avstrijo, Slovenke so z Nemkami izgubile z 0:5, Norvežanke na domačem igrišču z 0:4. Žal pa ima selektor Saša Kolman prav pred tekmama s severnjakinjami izjemne težave s sestavo ekipe, saj je seznam poškodovanih vse daljši. "Mislim, da imamo največ težav, odkar smo skupaj. Kompletni postavi nismo niti blizu. Manjkalo bo osem, devet igralk, na katere smo doslej lahko računali," je povedal vodja stroke v izbrani vrsti. Brž pa dodal: "A na to zdaj nimamo vpliva. Tega se ne da nadzorovati in morali se bomo prilagoditi." Že dlje so odsotne poškodovane Korina Lara Janež, Sara Gradišek, Špela Kolbl, Sara Makovec in Naja Poje Mihelič. "Proti Norvežankam pa ne moremo računati še na Kajo Eržen, Laro Prašnikar, Sara Ketiš mora na magnetno resonanco in ostaja vprašljiva, bolna je tudi Zala Kuštrin, a upam, da se vsaj katera vrne in da malo 'skompletiramo' ekipo."

Kolman ne skriva, da so mu spremembe, ko je sestavljal ekipo, vzele veliko energije, ne pa tudi dobre volje in želje po uspehu. "Čez noč smo iskali rešitve in ekipi pridružili veliko novih igralk, večino iz prve slovenske lige. Zanje je to idealna priložnost, da se izkažejo. Smo oslabljeni, a to ne pomeni, da ne bomo držali skupaj in skušali narediti svojega maksimuma." Seveda je takšno število odsotnih težko nadomestiti. "Učinek je lahko tudi zelo dober. Mlajše igralke so lačne dokazovanja, kar lahko motivacijo in energijo dvigne na še višjo raven. Vse vedo, da imajo priložnost, da ostanejo v reprezentanci tudi, ko bo ta spet kompletna, če se bodo zdaj in tukaj izkazale." Od trenerja trenutna zdravstvena situacija v ekipi zahteva tudi številne tehnične in taktične spremembe. "Seveda je težko. A taktiko je vedno treba postaviti glede na svojo ekipo, glede na igro nasprotnic, v obeh ekipah je treba pogledati kakovost in sposobnost individualnih igralk ter najti prednosti, ki jih je treba zložiti v celoto. Morda je naša največja prednost ta, da smo doslej vedno dobro funkcionirali kot ekipa, bili povezani in pričakujem, da bomo tudi zdaj."

