Zdesetkane Slovenke proti Norveški nadaljujejo boj za nastop na SP

"Plan je, da se čim bolje pripravimo na prvo tekmo z Norveško. Večino dela je strokovni štab že opravil pred akcijo. Zdaj pa je na nas, da te informacije prenesemo na punce, da bomo vsi čim bolje razumeli in šli v boj," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal selektor Saša Kolman , ki na tokratni akciji ne more računati kar na deveterico standardnih reprezentantk, tudi na Laro Prašnikar .

"Vemo, da se nam že ena odsotnost pozna. To, kar se nam je zgodilo, da je odsotnih kar devet standardnih reprezentantk, pa je res visoka številka. Ne bom lagal: to vpliva na vse nas, to vpliva na proces dela in samo selekcijo. Najprej je treba to sprejeti, to je nogomet, to je življenje. Ni časa za jokanje. Na nas je, da najdemo rešitve in se prilagodimo, da bomo na koncu lahko rekli, da smo se čim bolje pripravili na to, kar nas čaka. Da naredimo to, po kar gremo na Norveško," je povedal Kolman, ki je naknadno dopolnil zasedbo.

"Rešitve smo dobili v domači ligi. Kar je super dokaz, da je tudi tu pri nas talent. Vse uspehe, ki smo jih beležili, smo doživljali tako, da smo bili čvrsta in povezana ekipa. Ta čas je zdaj namenjen temu, da se še bolj povežemo. Na dolgi rok bomo le še močnejši. Na ta račun smo pridobili tudi širino. Take akcije so idealna priložnost za punce, ki so prvič poleg, da pokažejo, česa so sposobne in da tudi v prihodnje, ko se naša reprezentanca vrne v neko normalo, tudi te igralke resno konkurirajo za mesto v reprezentanci," je dodal selektor.