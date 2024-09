Zdesetkani Celjani iz Armenije z minimalnim porazom proti Pjuniku

Trener Celja Albert Riera je imel v Erevanu zaradi "kadrovske čistke" in velikih težav s poškodbami, saj so manjkali številni člani udarne enajsterice, na voljo vsega skupaj 16 nogometašev. To se je poznalo tudi v boju z mednarodno pisano zasedbo Pjunika, ki je v drugem polčasu unovčila obdobje boljše igre in napake tekmecev, tako da bo imela v Celju zadetek prednosti.

V Evropi znova poraženi Celjani so začeli konkretneje, Edmilson je v peti minuti iztržil prvi kot na tekmi, nato v deseti še enega po novem, a ne posebej dobrem strelu. V prvih 20 minutah so gosti pustili rahlo boljši vtis, a se bolj posvečali držanju žoge kot aktivnemu napadanju.

Pjunik ni bil nevaren, šele v 29. minuti so domači prišli do strela z glavo, ki pa je bil nenatančen, nevarnejši je bil poskus Sanija Buharija v 30. minuti, vendar je tudi on žogo poslal mimo vrat.