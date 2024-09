Zdesetkani Topničarji ugnali Tottenham

Čeprav smo spremljali zanimiv obračun pa tekma ni ponudila veliko zadetkov. Arsenalu se je poznala odsotnost velikih imen, kot so Declan Rice in Martin Odegaard, zmago pa so si priskrbeli zlasti s suvereno predstavo v obrambi.

Topničarji so tekmecu prepustili terensko premoč, se uspešno branili, na začetku jih je nekajkrat rešil tudi vratar David Raya, v napadu pa so izkoristili eno priložnost, ki se jim je ponudila. V 64. minuti je po lepo izvedenem kotu Bukaya Sake mrežo Tottenhama zatresel branilec Gabriel. Brazilec se je dobro prerival v gneči kazenskega prostora in z glavo žogo poslal v nasprotnikov gol.

Varovanci Mikela Artete so spet dokazali, kako nevarni so iz prekinitev, prav te pa so še naprej šibka točka Tottenhama, ki je z velikim rivalom na domačem igrišču izgubil že tretjič zapovrstjo. Njegovi napadi so bili tudi tokrat jalovi, tako da v novi sezoni ostaja le pri eni zmagi.