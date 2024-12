Zdi se vse bolj verjetno, da bo Camp Nou sameval vse do prihodnje sezone

To se ni zgodilo in povratek na domačo zelenico je bil sprva prestavljen na to soboto, 21. decembra, za tekmo med Barcelono in Atletico Madridom. Ko se je ta načrt izkazal za pretirano optimističnega, so kot nov termin za ponovno odprtje stadiona določili 16. februar.

A tudi ta datum se je izkazal za prezgodnjega, saj stadion očitno takrat še ne bo nared in po besedah anonimnih virov iz kluba se vse bolj zdi, da bo blaugrana na svojem domačem stadionu zaigrala šele v prihodnji sezoni. Usluge pa Kataloncem ne delajo niti pravila evropske nogometne zveze.