Zdravku Mamiću izročili poziv za prihod na sodišče

Druga obtožnica zoper nekdanjega svetovalca nogometnega kluba Dinamo Zagreb Zdravka Mamića in še šest drugih oseb, povezanih s finančnimi malverzacijami v omenjenem klubu, je postala pravnomočna. Mamiću, ki je lani pobegnil v BiH, so odredili tudi pripor in bi zdaj moral biti izročen Hrvaški. Kot poroča sarajevski Žurnal, so predstavniki Sipe (Državna agencija za preiskave in zaščito) aretirali nekdanjega absolutnega vladarja hrvaškega nogometa v Mostarju, kamor je pred dobrim letom dni zaradi obtožb o utaji davkov prebegnil iz hrvaške prestolnice. Glede na zahteve hrvaškega pravosodja o Mamićevi takojšnji izročitvi se bo bosansko-hercegovsko sodišče odločilo o nadaljnjih korakih.

Alfa in omega zagrebškega Dinama

Spomnimo: Zdravko Mamić je zadnji dve desetletji veljal za alfo in omego zagrebškega Dinama, s katerim je v vlogi prvega operativca kluba – nazadnje je opravljal vlogo svetovalca, pred tem pa izvršnega podpredsednika – dosegel številne uspehe tako na domačem kot tudi mednarodnem nogometnem prizorišču. Ljubitelji hrvaškega nogometa pomnijo popolno prevlado modrih v nacionalnem prvenstvu, medtem ko so več let zapovrstjo Zagrebčani nastopali tudi v najprestižnejših evropskih klubskih tekmovanjih (Liga prvakov, Liga Evropa ...). Z Mamićevim odhodom iz kluba pred letom in pol so si najzvestejši privrženci Dinama, sicer člani zloglasne organizirane navijaške skupine Bad Blue Boys, oddahnili, upajoč, da se bosta v Maksimirju vzpostavila finančni red in disciplina.



Obtožbe o večmilijonski davčni utaji

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) Zdravku Mamiću in še šestim osebam – njegovemu sinu Mariu, bratu Zoranu, nekdanjemu Dinamovemu direktorju Damirju Vrbanoviću, podjetnikoma Sandru Stipančiću in Igorju Kroti ter menadžerju Nikkyju Arturju Vuksanu – očita, da so Nogometni klub Dinamo oškodovali za okoli 200 milijonov kun (27 milijonov evrov).