Mamić o Keku: Niti enega trenerja v zgodovini nismo želeli tako kot njega

Alfa in omega zagrebškega Dinama, ki je sicer trenutno živi v Međugorju, je še vedno močno vpleten v delovanje kluba. "Z Matjažem sva bila v kontaktu, vse odkar je zapustil Rijeko. Čestital sem mu, ko je postal selektor slovenske reprezentance, vedno sem ga tudi poklical, ko je Slovenija zmagala, " je dejal Zdravko Mamić (brat Zlatko je športni direktor kluba in trenutno tudi začasni trener zagrebških modrih) v intervjuju za hrvaški časnik Sportske novosti. Matjaž Kek je bil prvi na Dinamovem seznamu za prevzem mesta prvega trenerja, a se je Mariborčan odločil, da bo nadaljeval v vlogi selektorja slovenske članske reprezentance in je zavrnil hrvaško ponudbo (ki je bila po neuradnih podatkih izjemno bogata).

"Cenim vse, kar je dosegel v življenju. Enkrat sem mu na druženju v Dubaju, kjer je bil prisoten tudi takratni predsednik Damir Mišković, dejal, da bo enkrat trener Dinama ali hrvaške reprezentance. Ko je prišlo do težav pri Dinamu, sem ga poklical in mu rekel: "Matjaž, se spomniš, kaj sem ti rekel v Dubaju, zdaj je tvoj trenutek za prihod v Dinamo." Rekel sem mu, da ga želimo z vsem srcem in da nimamo drugih kandidatov, da želimo izključno njega. To mu je bilo všeč in je rekel za premor, da se pogovori s slovensko zvezo. Kar pomeni, da je tudi pri njemu obstajala želja za prihod v Dinamo. Ostalega ne bi komentiral, ker ne vem, to vesta Kek in predsednik NZS Radenko Mijatović. Matjaž Kek nas je vljudno obvestil, da ostaja selektor Slovenije. Vmes se je nekajkrat slišal z mojim bratom Zoranom, pogovarjala sta se o nekaterih potezah, ki bi jih moral narediti Dinamo, tudi o nekaterih kadrovskih rešitvah, o začetku priprav. Lahko samo rečem, da mi je žal, da njegov prihod ni uspel, a moje spoštovanje in simpatija do Keka ostajata. Verjetno niti enega trenerja v zgodovini nismo želeli tako kot njega, a je prvi trener, ki je zavrnil Dinamo,"je o dogajanju v zadnjih dneh spregovoril Mamić.