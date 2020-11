Zdravstvena stroka se sprašuje: 'Kako je mogoče, da "Ibra" igra tako dobro'?

Ni ga pridevnika oziroma superlativa, s katerim Zlatana Ibrahimovića v zadnjem času ne bi častili kot nogometnega boga. Legenda, čudodelec, genialec in še mnogi drugi pridevniki v teh dneh izstopajo v medijskih zapisih po vsem svetu.

In to z razlogom, saj nekdanji švedski reprezentančni napadalec, ki šteje 39 let, kaže izjemno formo. Ne le z zadetki, temveč tudi z željo, tekom in borbenostjo je "svojemu" AC Milanu vsaj v tem uvodnem delu sezone priigral nekoliko presenetljiv vodilni položaj na prvenstveni razpredelnici italijanske Serie A. Vsi – predvsem pa zdravstvena stroka – se sprašujejo, kako je mogoče, da Ibrahimović po tako težki poškodbi, kot so pretrgane kolenske križne vezi, pri svojih skoraj štiridesetih igra kot 25-letni mladenič.