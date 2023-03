Zdrs Kamplovih bikov v Bochumu

Hoffenheim je z dvema goloma Hrvata Andreja Kramarića z 11-metrovk v 24. in 37. minuti ter z zadetkom Ihlasa Bebouja iz Toga iz igre v 51. minuti ukanil berlinsko Hertho s 3:1. Za goste iz nemške prestolnice je v sodnikovem podaljšku zadel Črnogorec Stevan Jovetić.

Wolfsburg je z zadetkom Egipčana Omarja Marmousha v 56. minuti iz Stuttgarta odnesel vse tri točke, obračun med Augsburgom in Schalkejem pa se je končal z 1:1. Za bavarsko zasedbo je zadel Arne Maier v 51. minuti, za porursko pa Marius Bulter z 11-metrovke v prvi minuti sodnikovega podaljška.

Na petkovi uvodni tekmi 25. kroga sta se Borussia Mönchengladbach in Werder Bremen razšla z 2:2. Za gostitelje sta zadela Francoz Marcus Thuram (48.) in Florian Neuhaus (73.), za Werder pa je oba gola prispeval Marvin Ducksch (65., 89.).

V nedeljo bodo na sporedu še tri tekme. Ob 15.30 se bosta v Berlinu pomerila Union in Eintracht iz Frankfurta, ob 17.30 se bo začela tekma med Bayerjem iz Leverkusna in Bayernom iz Münchna, ob 19.30 pa med Mainzem in Freiburgom.