Navijači evropskih klubov enotni: Nočemo Superlige

"Vsi navijači smo enotni v nasprotovanju morebitni ustanovitvi evropske Superlige. Gre za nepriljubljeno, nelegitimno in nevarno idejo v očeh velike večine navijačev," so jasni evropski navijači. Ti so v boju proti ligi, ki bi manjše klube močno oddaljila od evropskega soja žarometov, združili moči in pokazali neverjetno enotnost."Takšna liga bi uničila evropski model športa, ki temelji na splošno znanih načelih, kot so športne vrednote, napredovanje, izpadanje, kvalifikacije za evropska tekmovanja z uspehom v domačih tekmovanjih in finančna solidarnost. Takšen proces bi močno zamajal tudi ekonomsko stabilnost evropskega nogometa, saj bi se sredstva še bolj kopičila v bogatih in močnih oz. t. i. elitnih klubih," so še dodali združeni navijači evropskih klubov.

Pod pismo se je podpisalo več kot 200 navijaških skupin najboljših evropskih klubov, med podpisniki je tudi eno od združenj navijačev Real Madrida. Prav Real naj bi bil s Florentinom Perezomna čelu gonilna sila za ustanovitev Superlige. Gre za željo po tekmovanju, v katerem bi igrala le 'izbrana' imena evropskega nogometa. Prostora za nekoliko slabše rangirane ekipe v tem tekmovanju ne bi bilo.

"Zaradi Superlige bi evropski nogomet postal manj enakopraven, manj kompetitiven in nazadnje nevzdržen. Reforma je sicer potrebna, a ne bi smela priti v obliki ultimata premožnih klubov, ki želijo izkoristiti krizo javnega zdravja za lastne zaslužke," je sporočilo v pismu, pod katerega se je podpisalo več kot 200 navijaških skupih najmočnejših evropskih klubov, pa tudi navijaških skupin reprezentanc. "Zato pozivamo k smiselnemu posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi za kakršno koli prestrukturiranje evropskega nogometa, vključno z navijači in njihovimi predstavniki," se glasi poziv tokrat združenih evropskih navijačev. Ti zapirajo vrata Superligi, a to ne pomeni, da ne bodo kritični do novih sprememb, ki se obetajo v Ligi prvakov in Ligi Evropa. "Podrobno bomo spremljali vse poskuse sprememb trenutnih evropskih tekmovanj. Ocenjevali jih bomo v skladu s svojimi načeli in še naprej nasprotovali uvedbi Superlige v ozadju," je jasen zaključek navijačev.