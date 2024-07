Združenje FASSE izkazalo podporo Uefi in predsedniku Čeferinu

Člani združenja FASSE (nogometne zveze malih držav Evrope) so po nedavnem srečanju v Bangkoku ob 74. kongresu FIFE interno razpravljali o prihodnosti evropskega nogometa. Ob koncu sestanka pa so se vse članice FASSE strinjale, da priznavajo in potrjujejo brezpogojno podporo UEFI ter njenemu predsedniku Aleksandru Čeferinu.