'Že od začetka nismo izgledali sveži in imeli težave z žogo'

Ljubljanska Olimpija bo v četrtek ob 20. uri začela lov na preboj v ligaški del Konferenčne lige, v katerem je sicer uspešno igrala že v prejšnji sezoni. Zmaje na zadnji o0viri čaka armenski prvak Noah. Ljubljančani napadajo že tretjo zaporedno uvrstitev v to Uefino tekmovanje.

Ivan Durdov FOTO: NK Olimpija icon-expand

Po uspešnem gostovanju v Albaniji je ekipo Olimpije pričakal izziv v domačem prvenstvu s tekmo proti Kopru. Zmaje je v 19. minuti v vodstvo popeljal Ivan Durdov. To pa ni bilo za zmago, saj so gostje s tremi zadetki v zgolj petnajstoih min utrah prišli do rpeoibrata in zmnage. Olimpija, ki je pod vodstvom novega stratega, Nizozemca Erwina van de Looija, prejšnji teden po preobratu napredovala v zadnji krog kvalifikacij proti albanski Egnatii, je konec tedna doživela udarec v domači ligi, ko jo je na domačem stadionu ugnal Koper. Po Nizozemčevem mnenju je svoje odigrala tudi utrujenost po 120 minutah v Albaniji.

"Za nami je težka tekma, kar smo tudi pričakovali. Gre prevdsem za posledico evropske tekme pred dnevi v Albaniji, ko smo odigrali 120 minut nogometa. Že od začetka nismo izgledali sveži in imeli nekaj težav z žogo. Igrali smo proti agresivni in izredno fizični ekipi, kar smo tudi pričakovali, vendar nismo dobili dovolj dvobojev, da bi lahko bili uspešnejši," je poraz v Stožicah komentiral ljublčjanski strateg Erwin van de Looi.

Erwin van de Looi FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Kljub temu smo zadeli prvi in v drugem polčasu imeli nekaj priložnosti za povišanje prednosti. Po premoru smo tudi bolje delovali v fazi branjenja, zato smo nekoliko razočarani nad goli, ki smo jih prejeli. Prvi je bil slabo branjen kot, drugi nesrečen avtogol, zadnji pa je bil zadetek in neverjetne razdalje. Zdaj se moramo odpočiti in dobro pripraviti na naslednjo tekmo."

Strelec zadetka proti Kopru Ivan Durdov je tekmo v izjavi za uiradno spletno stran zmajev opisal s podobnimi besedami: "Težak poraz, ker smo imeli vodstvo in zagotovo smo v nogah čutili tekmo v Albaniji, ki je trajala 120 minut. Težke noge imamo in čutimo utrujenost, zato moramo zdaj združiti glave, ker nas v četrtek čaka playoff za Konferenčno ligo, kar je zdaj najpomembnejše."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči