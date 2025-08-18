'Že od začetka nismo izgledali sveži in imeli težave z žogo'

Po uspešnem gostovanju v Albaniji je ekipo Olimpije pričakal izziv v domačem prvenstvu s tekmo proti Kopru. Zmaje je v 19. minuti v vodstvo popeljal Ivan Durdov. To pa ni bilo za zmago, saj so gostje s tremi zadetki v zgolj petnajstoih min utrah prišli do rpeoibrata in zmnage. Olimpija, ki je pod vodstvom novega stratega, Nizozemca Erwina van de Looija, prejšnji teden po preobratu napredovala v zadnji krog kvalifikacij proti albanski Egnatii, je konec tedna doživela udarec v domači ligi, ko jo je na domačem stadionu ugnal Koper. Po Nizozemčevem mnenju je svoje odigrala tudi utrujenost po 120 minutah v Albaniji.
"Za nami je težka tekma, kar smo tudi pričakovali. Gre prevdsem za posledico evropske tekme pred dnevi v Albaniji, ko smo odigrali 120 minut nogometa. Že od začetka nismo izgledali sveži in imeli nekaj težav z žogo. Igrali smo proti agresivni in izredno fizični ekipi, kar smo tudi pričakovali, vendar nismo dobili dovolj dvobojev, da bi lahko bili uspešnejši," je poraz v Stožicah komentiral ljublčjanski strateg Erwin van de Looi.
"Kljub temu smo zadeli prvi in v drugem polčasu imeli nekaj priložnosti za povišanje prednosti. Po premoru smo tudi bolje delovali v fazi branjenja, zato smo nekoliko razočarani nad goli, ki smo jih prejeli. Prvi je bil slabo branjen kot, drugi nesrečen avtogol, zadnji pa je bil zadetek in neverjetne razdalje. Zdaj se moramo odpočiti in dobro pripraviti na naslednjo tekmo."
Strelec zadetka proti Kopru Ivan Durdov je tekmo v izjavi za uiradno spletno stran zmajev opisal s podobnimi besedami: "Težak poraz, ker smo imeli vodstvo in zagotovo smo v nogah čutili tekmo v Albaniji, ki je trajala 120 minut. Težke noge imamo in čutimo utrujenost, zato moramo zdaj združiti glave, ker nas v četrtek čaka playoff za Konferenčno ligo, kar je zdaj najpomembnejše."
Armenski prvak je tako kot slovenski že v prejšnji sezoni igral v ligaškem delu konferenčne lige, novo sezono v domači ligi je začel z dvema zmagama. Pri teh se je enkrat med strelce vpisal tudi stari znanec slovenskih zelenic Nardin Mulahusejnović, poletna okrepitev Armencev, ki so v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločili Budućnost, nato v 2. izpadli proti Ferencvarosu, zatem pa še v 3. krogu kvalifikacij Lige Evropa že proti omenjeni zasedbi iz Gibraltarja.
Olimpija, ki je pred Egnatio izločila Inter d'Escaldes ter izpadla v kvalifikacijah za ligo prvakov proti Kairatu, in Noah bo povratno tekmo igrala teden dni pozneje ob 18.00 v Abovjanu.
