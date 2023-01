Že poziral v Evertonovem dresu, sedaj bo podpisal za Tottenham

Arnaut Danjuma , ki se je v minuli sezoni španskemu prvoligašu Villarrealu pomagal uvrstiti v polfinale elitne Lige prvakov, se je po letu in pol igranja v Španiji odločil, da se vrne na Otok. 25-letni krilni napadalec je namreč pred pridružitvijo rumeni podmornici eno premierligaško sezono že odigral z Bournemouthom, s katerim je v sezoni 2019/2020 izpadel iz angleške elite in eno sezono odigral še v angleški drugi ligi.

Arnaut Danjuma je za nizozemsko izbrano vrsti odigral šest tekem in zadel dva zadetka

Danjumo je tako v svoje vrste zvabil angleški prvoligaš Everton, ki se je z Villarrealom dogovoril za posojo igralca do konca sezone. 25-letnik je minuli vikend že odpotoval v Liverpool, kjer je že opravil zdravniške preglede in medijske obveznosti. V ponedeljek bi moral slediti le še uraden podpis pogodbe, do katerega pa naposled ni prišlo.

25-letnik naj bi namreč v ponedeljek zjutraj prejel klic Tottenhama in se nemudoma odpravil v angleško prestolnico. Tam bo še enkrat moral opraviti zdravniške preglede, nato pa bo do konca sezone kot posojen igral za Spurse.