'Že pred tekmo se zavedaš, da ti bo Messi zabil gol'

Messi bo kariero najverjetneje nadaljeval v Parizu, kjer bo v napadu moči združil z Neymarjem in Kylianom Mbappejem. Po Jokićevih besedah ni dileme, kdo bo prvi zvezdnik. "Prvi zvezdnik bo Messi. Kamor koli pride, je najboljši. Neymar in Mbappe sta izjemna igralca in mislim, da bodo tvorili "trio", kot pri Barceloni s Luisom Suarezom. Z Neymarjem pa se že odlično poznata," odgovarja.

Villarreal, za katerega je Jokić igral med letoma 2013 in 2016, je te dni v središču pozornosti. Po zmagi v Evropski ligi, kar je bila prva klubska lovorika v zgodovini, so si namreč prislužili nastop na Uefinem superpokalu, ki bo v sredo. "Slišim se z igralci in z vodstvom kluba, ostali smo namreč v odličnih odnosih. Pogledam si praktično vsako tekmo. Tam sem preživel štiri leta in klub mi je ostal v srcu. Zaslužili so si uspeh z načrtnim delom, odličnim kadrovanjem in delom z mladim. Imajo mlade, odlične igralce, ki delajo s trenerjem, ki je mojster pri osvajanju Lige Evropa," je pohvalil Unaia Emeryja, ki bo proti Chelseaju lovil novo evropsko lovoriko.