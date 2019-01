Že videno: Barca v velikem slogu nadoknadila zaostanek in napredovala

Pred tednom dni je Barcelona, takrat brez Lionela Messijav postavi, klonila na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla je bila boljša z 2 : 0 in je z lepo popotnico pripotovala na stadion Camp Nou. A hitro je postalo jasno, da to ne bo večer, ki si ga bodo privrženci andaluzijskega moštva zapomnili v lepem spominu.

Že v 13. minuti je nekoliko presenetljivo Philippe Coutinhodobil dovoljenje, da izvede enajstmetrovko, potem ko so gostujoči branilci v svojem kazenskem prostoru na nepravilen način oviral Messija. Brazilec je bil natančen. V 27. minuti so imeli gostje priložnost, da izenačijo in dosežejo pomemben gol v gosteh, a je Jasper Cillessenubranil slab strel Everja Banege. In to je bil ključen trenutek na tekmi. Za Barco so namreč do 54. minute v tem vrstnem redu zabili Ivan Rakitić, Coutinho drugič in Sergi Roberto. Katalonci so vodili s 4 : 0 in potnik v polfinale je bil bolj ali manj odločen, a je Sevilla preko Guilhermeja Aranje prišla do gola upanja. A to upanje je usahnilo v 89. minuti, ko je bliskovit protinapad z golom zaključil Luis Suarez. V sodnikovem dodatku pa je svoj podpis pod veliko zmago dodal še Messi, ki je zadel za končnih 6 : 1. Barca je tako s skupnim izidom 6 : 3 napredovala v polfinale in ostaja v igri, da ubrani španski kraljevi pokal, ki ga v zadnjih sezonah tudi serijsko osvaja.

Španski kraljevi pokal, četrtfinale, povratne tekme:

Barcelona- Sevilla6 : 1 (2 : 0) /0 : 2/

Coutinho 13./11-m., 53., Rakitić 31., Roberto 54., Suarez 89., Messi 90.; Arana 67.

Banega (Sevilla) je v 27. minuti zapravil enajstmetrovko

Real Betis- Espanyol3 : 1 (0 : 1) /1 : 1/

/rezultati prvih tekem/