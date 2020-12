Že videno: pes vdrl na igrišče, tokrat ga ni zanimala žoga, pač pa kopačka

Kar nekaj časa je bil kuža v soju žarometov, nato pa ga je eden od nogometašev domače ekipe The Strongest vzel v naročje in odnesel z igrišča. Zabava (na igrišču) se je tako 'po zaslugi' Raula Castra za štirinožnega prijatelja zaključila ... A svetovna 'slava' je tu.

Zgodilo se je v Potosiju v Boliviji, na tekmi med ekipama The Strongest in Nacional Potosi, ki so jo sicer dobili nogometaši zasedbe The Strongest s 3:0. A priznajmo si, da bi za njihovo zmago vedel le malokdo, če ne bi bilo tega navihanega psa ...