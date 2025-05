'Že zdavnaj ga je povozil čas, Fenerbahčeju bi bilo bolje brez njega'

Kontroverzni portugalski strateg tudi v Turčiji skrbi za "šov". A, žal, nemalokrat v obliki verbalnih izpadov in škandalov, ko je govora o sodniški organizaciji, tekmečevih nogometaših in članih strokovnega vodstva.

"Govorimo o človeku, ki je sicer osvajal naslove, danes pa je le bleda senca nekoč uspešnega stratega, ki po nepotrebnem sili v ospredje. Njegovo obnašanje ne sodi na nogometna igrišča, zato bi bilo za vodstvo Fenerbahčeja najbolje, da se ga čim prej znebi," je po zadnjem domačem porazu proti Bešiktašu (0:1), ki je bržkone zapečatil usodo carigrajskega velikana v boju za naslov turškega prvaka, dejal legendarni napadalec Fenerbahčeja, danes pa ugledni strokovni komentator na eni od turških televizij, Elvir Baljić.

Nekdanji bosansko-hercegovski reprezentančni napadalec je bil kritičen tudi glede Portugalčevih spornih taktičnih odločitev in nenehnih sprememb v začetni enajsterici moštva. "Kje je tu logika? Ne moreš uničevati moštva zgolj zaradi lastnega ega in arogance. Nogometaši so zmedeni in psihično povsem izžeti. Fenerbahče mora poiskati novega trenerja, kajti Mourinha je že zdavnaj povozil čas," je znova poudaril Elvir Baljić.