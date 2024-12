Zec iz Celja naravnost v močno Bundesligo k Holstein Kielu

Zec je za Celje od leta 2021 nastopil na 137 tekmah domačega prvenstva, pa tudi v kvalifikacijah za Ligo prvakov in v Konferenčni ligi, ter skupaj dosegel 12 golov. Pred Celjem je zaigral tudi na Portugalskem in v Ukrajini. "Zelo se veselim izziva v bundesligi, ki se ga bom skupaj z ekipo lotil z vso energijo. Moja želja je, da vse čim prej spoznam in da bom lahko od prvega dne sodeloval z vso močjo," pa Nemci ob podpisu pogodbe citirajo 190 cm visokega, v Kranju rojenega slovenskega reprezentanta, ki ga v klubu, kjer so letos v ligi v povprečju prejeli po 2,53 gola na tekmo, nujno potrebujejo.

Pri Holstein Kielu so zapisali, da so s 24-letnim celjskim branilcem podpisali dolgoletno pogodbo, a podrobnosti niso razkrili. "Z Davidom Zecom smo dobili izkušenega branilca, ki bo okrepil našo obrambno vrsto. Prepričani smo, da bo s svojo kakovostjo in izkušnjami hitro lahko prevzel odgovorne naloge in nam pomagal," je prestop pokomentiral poslovodja ekipe Carsten Wehlmann .

"Osrednji branilec, ki se je julija 2021 v Celje preselil iz Benfice, je v obdobju, ki ga je preživel v dresu s celjskim grbom, postal simbol klubskega napredka. Kakor je sam klub od 8. mesta v sezoni 2021/22 prišel vse do naslova državnega prvaka v sezoni 2023/24 in zgodovinske evropske poti v letošnji Konferenčni ligi, je tudi David Zec prehodil podobno pot. Od nogometaša, ki je še iskal tla pod nogami v članskem nogometu, do standardnega člana začetne enajsterice NK Celje, državnega prvaka, enega od kapetanov moštva in večkratnega vpoklica v slovensko izbrano vrsto," pa so ob slovesu med drugim zapisali v Celju.

Odškodnina za nogometaša znaša 1,5 milijona evrov. O enaki vsoti pišejo nekateri nemški mediji in dodajajo, da je to drugi najdražji nakup za Kiel v zgodovini, kjer so poleti za 1,8 milijona evrov pripeljali Armina Gigovića iz Rostova. Kiel je trenutno na predzadnjem mestu nemške lige. Na 15 tekmah je osvojil dve zmagi in dvakrat igral neodločeno.