Zec v Nemčiji začel s tesnim porazom

Zec, ki je pozimi iz Celja odšel na sever Nemčije, je že takoj dobil priložnost v prvi postavi. Njegov Kiel je sicer slabo začel, saj je Nicolai Remberg dosegel avtogol, potem sta za domače zadela še Christian Günter in Vincenzo Grifo, tako da je imel Freiburg v 74. minuti lepo prednost. Toda Phil Harres je z dvema zadetkoma v 85. in 90. minuti še poskrbel za negotovo končnico, v kateri je imel Kiel priložnost za izenačenje, a je ostalo pri tesnem porazu.

Tretji Eintracht Frankfurt je dobil načrtovane tri točke v Hamburgu, toda zanje se je moral krepko potruditi, edini gol je proti St. Pauliju v 32. minuti dosegel Omar Marmoush.

Mainz, najprijetnejše presenečenje prvega dela sezone, je gostil Bochum in po zaslugi najboljšega strelca ekipe Jonathana Burkardta (23. in 69. minuta) prišel do treh točk ter skočil na četrto mesto bundeslige. Burkardt je dosegel že 11. in 12. gol v sezoni, skupno je zdaj pri 35 za svojo ekipo, s čimer je postal tudi najboljši ligaški strelec Mainza v zgodovini kluba.

V večerni tekmi je vodilni Bayern gostoval pri Borussii Mönchengladbach. Z novimi tremi točkami so Bavarci zdaj spet pri +4 na vrhu lestvice, a pot do njih ni bila lahka.