Želel igrati proti Ronaldu, a podpisal za napačen klub

Thievy Bifouma, ki je tekom svoje kariere igral med angleško, špansko in francosko elito, se je pri 32 letih preselil v Iran, kjer je okrepil Esteghlal Khuzestan. A to ni bil njegov cilj, saj se je nameraval v želji, da v azijski Ligi prvakov zaigra proti Cristianu Ronaldu in njegovemu Al Nasru, preseliti v Esteghlal FC, ob podpisu pogodbe pa ni vedel, da obljublja zvestobo napačnemu klubu z imenom Esteghlal.