Želel je postati natakar. Na srečo je postal nogometaš

Zaradi njega so se na odločilni tekmi skoraj podrle Stožice. Nepozaben junak 86. minute je kdo drug kot Benjamin Verbič in na našo srečo se otroku Vojnika ni uresničila želja, da bi postal natakar. Po mami teniški lopar, po očetu ljubezen do nogometa, kako pa je vzljubil Grčijo? Naša ekipa ga je v Atenah obiskala na februarskem obračunu domačega Panathinaikosa z Olympiakosom.