"Mislim, da je delovalo super, da smo večino tekme delali stvari, ki smo se zmenili pred tekmo. Mislim, da smo odigrali zelo, zelo dobro tekmo in da gremo v Srbijo z zelo lepem rezultatom. Imeli smo to prednost igralca več po rdečem kartonu in imeli lepe priložnosti. Želeli smo si odlično izhodišče in na koncu smo to dobili. Zelo smo veseli. Ja, malo zmede je bilo. Preveč takih naključnih golov dobivamo. Moramo biti osredotočeni v teh situacijah, bolj komunikativni, da ne prejemamo poceni golov. Mislim, da razen tega si niso priigrali izrazite priložnosti," je dogodke na zelenici po obračunu povzel nogometaš Maribora Sven Karič Šoštarič.