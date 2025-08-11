Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Zelena luč za tekmo španske lige v Miamiju

Madrid, 11. 08. 2025 20.28 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
17

Španska nogometna zveza (RFEF) je danes sporočila, da je na sestanku izvršnega odbora potrdila prošnjo prvoligaških klubov Villarreala in Barcelone, da ligaško tekmo 17. kroga igrata v Miamiju. Spremembo lokacije morata potrditi še krovni zvezi, evropska Uefa in mednarodna Fifa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kluba sta na domačo zvezo naslovila prošnjo za dovoljenje za igranje tekme v tujini, natančneje v ZDA, ki jo je danes španska zveza potrdila.

Tekma bo predvidoma 20. decembra letos na stadionu Hard Rock Stadium v Miamiju, a je RFEF opozorila, da postopek predvideva tudi pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo tekme, ki jih morata posredovati Uefa in Fifa. Španska zveza bo obe krovni zvezi seznanila s svojo odločitvijo, je še sporočila RFEF.

nogomet la liga barcelona villarreal
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
12. 08. 2025 21.01
+2
In real z vsemi topovi in lobiranjem pri Fifi in Uefi proti tej tekmi v Ameriki. Ker podn od kluba
ODGOVORI
2 0
Kolllerik
12. 08. 2025 20.59
+1
In ubogi real z vsemi topovi v lobiranje pri Fifi in Uefi proti tej tekmi v Ameriki. Ker podn od kluba
ODGOVORI
1 0
RUBEŽ
12. 08. 2025 16.42
+3
Kaj je tu spornega? Tudi NBA odigra občasno kakšno tekmo v Evropi, pa se nobeden ne pritožuje. Le jokice BELEGA SEKRETA vedno najdejo neko zaroto. To delajo mali klubi. Torej je tudi Francov klub tak.
ODGOVORI
4 1
Bigbadjohn
12. 08. 2025 14.21
Upam, da jih z zelenice pohopsajo oboroženi agenti ICE in jih deportirajo v Portorico. Amerika, Amerika...
ODGOVORI
0 0
fihner
12. 08. 2025 12.01
+2
Fovšija in škodoželjnost ne poznata meja...
ODGOVORI
3 1
Luigi Taveri II.
11. 08. 2025 21.42
+5
Tudi Realovi sodniki se usposabljajo na zaprtih tekmah za javnost
ODGOVORI
11 6
Dany75
12. 08. 2025 08.47
-12
Vi se ne rabite,ker ste javno kupli VAR, tak da ne bluzi...vsi dobro vejo kdo je vpleten v vase mutne posle....lahko te je sram da sploh upas komentirat....
ODGOVORI
1 13
Luigi Taveri II.
11. 08. 2025 20.46
+6
Ali bo Barcelona dobila dodatni počitek za tekmo v Miamiju? Tebas odgovarja , da ne, tudi če bi se jokala kot bele sanitarije Madrida
ODGOVORI
19 13
cripstoned
11. 08. 2025 20.43
-9
Kaj dela korupcija hahahaha...tekmo spanskega prvenstva lahko igrajo v ameriki...hahahahaha spet laporta in mafija iz lalige, uefe in fife z roko v roki in kovcki denarja pomagajo da koruptilona ne propade...
ODGOVORI
12 21
Luigi Taveri II.
11. 08. 2025 20.38
+3
Ni pošteno do ostalih mest ...Miami že tako ali tako gleda najboljšega vseh časov, zdaj bo pa še Barcelono... Kot da bi Beckham hotel ujeti svoje nekdanje sanje
ODGOVORI
17 14
Kolllerik
11. 08. 2025 21.29
-1
Nekaj takšnega 😁👍
ODGOVORI
11 12
Dany75
12. 08. 2025 08.49
-11
Amrricanom pa je res mar za vaso varcelono ja 😂😂😂 malo poguglaj na katerem mestu je nogomet v ameriki po priljubljenosti....😂😂😂 Lessi pa je amerom odkril toplo vodo..itak 😂😂😂
ODGOVORI
1 12
Kolllerik
12. 08. 2025 10.05
+5
Fovšija, smeško... Fovšija te žre..
ODGOVORI
6 1
Dany75
12. 08. 2025 10.08
-3
ja to bo 😩😂😂😂 pa ves kak 😭 spat ne morem..buhhtl 😂😂😂
ODGOVORI
1 4
Luigi Taveri II.
12. 08. 2025 13.45
+2
Zakaj vam je Messi prišel tako do živega, jezdič ki je enako neumen kot ste vi a v drugem športu, bi rekel da direkt v meso
ODGOVORI
3 1
Dany75
12. 08. 2025 17.38
-2
bla bla bla....daj napisi kaj novega...napisi raje kako kriminalko al pa dramo...romani so ze dolgocasni 🥱
ODGOVORI
1 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110