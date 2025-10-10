Svetli način
Nogomet

Zelenica v Stožicah trpi zaradi prenatrpanega urnika

Ljubljana, 10. 10. 2025 18.14 | Posodobljeno pred 18 minutami

Simon Valant , Andraž Hočevar
11

Nogometna zelenica v Stožicah še naprej buri duhove, potem ko je bila na zadnji prvenstveni tekmi med Olimpijo in Aluminijem videti v grozljivem stanju. A vodja športne infrastrukture pri Javnem zavodu Šport Ljubljana Andrej Kastelic nam je pojasnil, da je to posledica vzdrževalnih ukrepov pred ponedeljkovo reprezentančno tekmo med Slovenijo in Švico.

Težave z zelenico na največjem slovenskem stadionu so vrhunec doživele konec novembra lanskega leta, ko je Olimpija v 5. krogu skupinskega dela Konferenčne lige gostila francoski Lille. Zaradi slabe drenaže je tekma bolj kot na nogometni spominjala na vaterpolski obračun.

Javni zavod Šport Ljubljana se je zato junija letos odločil za temeljito prenovo igralne površine, za katero je slovenskemu podjetju VBT odštel približno 1,8 milijona evrov.

Lastnik igrišča na stadionu Stožice je sicer Mestna občina Ljubljana, Javni zavod Šport Ljubljana pa je upravljavec. Klubi, med drugim tudi ukrajinski Šahtar, ki je na začetku letošnje sezone uporabljal igrišče, ali Nogometna zveza so najemniki in uporabniki.

Pojasnila o stanju zelenice, ki je junija prestala skoraj dva milijona evrov vredno prenovo, smo poiskali na Javnem zavodu Šport Ljubljana, ki je zadolžen za vzdrževanje igrišča.

"Prenova je bila temeljita, kompletna. Zamenjal se je celoten ustroj igrišča in delo je bilo narejeno brez težav. Narejeno je bilo, kar je bilo zadano, zato očitki ne držijo," je dejal vodja športne infrastrukture pri Javnem zavodu Šport Ljubljana Andrej Kastelic.

Kljub temu pa so se nove težave začele s prvenstvenimi tekmami sezone, zaradi katerih prenovljena travnata površina preprosto ni imela dovolj časa za ukoreninjenje.

"Prva tekma na novo položeni travi je bila že po sedmih dneh, druga po devetih dneh. Idealno bi bilo, da bi igrišče počivalo vsaj tri tedne, da se trava ukorenini. V vsem tem času smo imeli 18 tekem, sedem treningov. Na stadionu so povsem drugačni pogoji kot marsikje v Sloveniji. Trava se ob večji vlagi, brez sonca, regenerira precej počasneje. Tekme si sledijo ena za drugo, zato se trava preprosto ne more regenerirati," pravi Kastelic.

V Stožicah domače tekme zaradi del, ki potekajo na stadionu ŽAK v Šiški, igrata tako Olimpija kot tudi Bravo, ob tem pa še slovenska reprezentanca, zato je težko ohranjati travnato površino optimalno pripravljeno. In tako bo še vsaj naslednji dve sezoni.

"Dokler bo temu tako, ne moremo pričakovati čudežev. Ekipo za eno tekmo poslati kam drugam mogoče ni težava, lahko bi šli v Grosuplje, Kranj ali Celje, ampak mi se bomo s tem spopadali iz tedna v teden naslednji dve sezoni. Za celo sezono nekam poslati klub pa je najbrž malce utopično," je poudaril Kastelic.

Prave rešitve tako pravzaprav ni. "V zimskih mesecih bo vzdrževanje igrišča še toliko težje, čeprav ima stadion sicer talno gretje, uporabljajo pa se tudi posebne luči. Mi bomo delali po svojih najboljših močeh."

Javnost je bila nad podobo zelenice znova zgrožena ob ogledu tekme državnega prvenstva med Olimpijo in Aluminijem, a to je bila v resnici že posledica priprav na ponedeljkov reprezentančni obračun s Švico.

"Posledica tedenskega urnika tekem je, da je bilo na travi treba narediti določene vzdrževalne ukrepe. Pred reprezentančno tekmo smo vedeli, da bomo morali igrišče prezračiti, zluknjati in speskati. To bi lahko opravili po tekmi z Aluminijem, ampak smo izbrali manjše zlo in to naredili pred tekmo. Igrišče je bilo resda grdo, na kameri še toliko bolj, ampak vse z namenom, da bo reprezentanca igrala na čim boljšem igrišču," je pojasnil vodja športne infrastrukture.

Kastelic poudarja, da javnost vidi samo travo, ne pa vseh ostalih slojev, ki jih je bilo treba zamenjati: "Se pravi, imamo travo, ki predstavlja tri centimetre, rastni sloj, ki ga je za slabih 20 centimetrov, drenažni sloj, sloj pod drenažnim slojem, drenažne cevi, ogrevalne cevi. To je bil strošek."

Očitki, da je bil denar za prenovo brca v temo, so po besedah Kastelica daleč od resnice. "Vem, izdelek je na vrhu, ampak to mogoče predstavlja 10 odstotkov celotne investicije. Pod travo deluje vse, kot mora."

Bitka s časom se bo nadaljevala tudi v prihodnje, priložnost, da trava zadiha in se dovolj ukorenini, pa bo najverjetneje prišla šele po koncu sezone.

stožice zelenica trava nogomet
Malo_sutra
10. 10. 2025 18.32
+1
haha kako v premier ligi zelenice ne trpijo?
ODGOVORI
1 0
Petarda10
10. 10. 2025 18.31
hahahah prematrpan urnik, a drugi stadijo pa samevajo al kaj? enostavno so nesposobni ali pa se polovica denarja pokrade
ODGOVORI
0 0
Ricola Swiss
10. 10. 2025 18.29
Mojstri iz Dobruške vasi vam za 2M naredijo drenažo ročno in sfrizirajo travo z zobmi.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
10. 10. 2025 18.15
In kdo je delal drenažo a frizer
ODGOVORI
0 0
bandit1
10. 10. 2025 18.08
Kakega kmeta povabite, pa vam bo on posejal travo in jo urejal. Mestna gospoda pa trava, še na golf igrišču imajo delavca ki se spozna na travo mislim na tisto zeleno na tleh.
ODGOVORI
0 0
kala 09
10. 10. 2025 18.08
+2
Račun 2 milijona,prosim. Če ne bi bilo potrebno dati kuvert.
ODGOVORI
2 0
kokicas
10. 10. 2025 18.01
+1
Jaz bi rekel, da nekdo pač ne zna upravljati z travo. Poglejte zelenice na največjih stadionih kako so obremenjeni, tole v Ljubljani po dveh mesecih brez neke resne zime, snega ali česar drugega prišlo spet ze tretjič do takega stanja.
ODGOVORI
1 0
SAKOSAKO
10. 10. 2025 17.59
Če pa trava tako trpi pa naj igrajo tekme v Celju ali Mariboru!!!
ODGOVORI
0 0
bandit1
10. 10. 2025 18.04
A v Zavrču je še stadion od Vuka?, Lahko tudi tam saj je liga istem nivoju.
ODGOVORI
0 0
bandit1
10. 10. 2025 17.57
Tudi na AC trava ne raste pa tudi tam kjer je rekel dr. Fazlinovič kjer se 3x ali večkrat rabi.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
10. 10. 2025 17.50
izgovor, za 2mio€
ODGOVORI
0 0
