Zelenica v Stožicah trpi zaradi prenatrpanega urnika

Nogometna zelenica v Stožicah še naprej buri duhove, potem ko je bila na zadnji prvenstveni tekmi med Olimpijo in Aluminijem videti v grozljivem stanju. A vodja športne infrastrukture pri Javnem zavodu Šport Ljubljana Andrej Kastelic nam je pojasnil, da je to posledica vzdrževalnih ukrepov pred ponedeljkovo reprezentančno tekmo med Slovenijo in Švico.

Težave z zelenico na največjem slovenskem stadionu so vrhunec doživele konec novembra lanskega leta, ko je Olimpija v 5. krogu skupinskega dela Konferenčne lige gostila francoski Lille. Zaradi slabe drenaže je tekma bolj kot na nogometni spominjala na vaterpolski obračun.

Lastnik igrišča na stadionu Stožice je sicer Mestna občina Ljubljana, Javni zavod Šport Ljubljana pa je upravljavec. Klubi, med drugim tudi ukrajinski Šahtar, ki je na začetku letošnje sezone uporabljal igrišče, ali Nogometna zveza so najemniki in uporabniki. Pojasnila o stanju zelenice, ki je junija prestala skoraj dva milijona evrov vredno prenovo, smo poiskali na Javnem zavodu Šport Ljubljana, ki je zadolžen za vzdrževanje igrišča.

"Prenova je bila temeljita, kompletna. Zamenjal se je celoten ustroj igrišča in delo je bilo narejeno brez težav. Narejeno je bilo, kar je bilo zadano, zato očitki ne držijo," je dejal vodja športne infrastrukture pri Javnem zavodu Šport Ljubljana Andrej Kastelic. Kljub temu pa so se nove težave začele s prvenstvenimi tekmami sezone, zaradi katerih prenovljena travnata površina preprosto ni imela dovolj časa za ukoreninjenje. "Prva tekma na novo položeni travi je bila že po sedmih dneh, druga po devetih dneh. Idealno bi bilo, da bi igrišče počivalo vsaj tri tedne, da se trava ukorenini. V vsem tem času smo imeli 18 tekem, sedem treningov. Na stadionu so povsem drugačni pogoji kot marsikje v Sloveniji. Trava se ob večji vlagi, brez sonca, regenerira precej počasneje. Tekme si sledijo ena za drugo, zato se trava preprosto ne more regenerirati," pravi Kastelic. V Stožicah domače tekme zaradi del, ki potekajo na stadionu ŽAK v Šiški, igrata tako Olimpija kot tudi Bravo, ob tem pa še slovenska reprezentanca, zato je težko ohranjati travnato površino optimalno pripravljeno. In tako bo še vsaj naslednji dve sezoni. "Dokler bo temu tako, ne moremo pričakovati čudežev. Ekipo za eno tekmo poslati kam drugam mogoče ni težava, lahko bi šli v Grosuplje, Kranj ali Celje, ampak mi se bomo s tem spopadali iz tedna v teden naslednji dve sezoni. Za celo sezono nekam poslati klub pa je najbrž malce utopično," je poudaril Kastelic. Prave rešitve tako pravzaprav ni. "V zimskih mesecih bo vzdrževanje igrišča še toliko težje, čeprav ima stadion sicer talno gretje, uporabljajo pa se tudi posebne luči. Mi bomo delali po svojih najboljših močeh."