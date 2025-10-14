Kako so švicarski zvezdniki občutili vselej vprašljivo zelenico v Stožicah

"Žoga je bila hitra, ampak se je občasno čudno odbijala, zato ni bilo lahko igrati skozi sredino. Želel bi si, da bi bila zelenica boljša, ampak tako pač je, ničesar nismo mogli spremeniti," je po tekmi v Stožicah dejal steber švicarske obrambe Manuel Akanji, sicer član Interja in v preteklosti Manchester Cityja, ki je zagotovo vajen ugodnejših razmer za igro.

Zelenica, ki je še na tekmi med Olimpijo in Aluminijem spominjala na pravo njivo, se je tokrat vsaj s tribune zdela v bistveno boljšem stanju. A izgled je lahko varljiv, je opozoril slovenski vezist Tomi Horvat: "Izgledala je dobro, ampak še vedno je bilo precej mehko. Za vse je enako. Vseeno ni bila v tako slabem stanju."