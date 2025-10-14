Svetli način
Nogomet

Kako so švicarski zvezdniki občutili vselej vprašljivo zelenico v Stožicah

Ljubljana, 14. 10. 2025 15.32 | Posodobljeno pred 41 minutami

Navadili smo se, da je zelenica na največjem stadionu v državi predmet debat in polemik. Njeno stanje pogosto ni primerno ravni nogometa, naj si gre za reprezentančno ali klubsko raven. Še na zadnji prvenstveni tekmi ljubljanske Olimpije je zelenica v Stožicah izgledala katastrofalno. Odgovornim pa je vendarle uspelo, da travnata podlaga na tekmi med Slovenijo in Švico ni bila v ospredju, čeprav je njeno stanje daleč od idealnega ...

Zelenica v Stožicah je bila v občutno boljšem stanju kot prejšnji teden.
Zelenica v Stožicah je bila v občutno boljšem stanju kot prejšnji teden. FOTO: Luka Kotnik

"Žoga je bila hitra, ampak se je občasno čudno odbijala, zato ni bilo lahko igrati skozi sredino. Želel bi si, da bi bila zelenica boljša, ampak tako pač je, ničesar nismo mogli spremeniti," je po tekmi v Stožicah dejal steber švicarske obrambe Manuel Akanji, sicer član Interja in v preteklosti Manchester Cityja, ki je zagotovo vajen ugodnejših razmer za igro. 

Zelenica, ki je še na tekmi med Olimpijo in Aluminijem spominjala na pravo njivo, se je tokrat vsaj s tribune zdela v bistveno boljšem stanju. A izgled je lahko varljiv, je opozoril slovenski vezist Tomi Horvat: "Izgledala je dobro, ampak še vedno je bilo precej mehko. Za vse je enako. Vseeno ni bila v tako slabem stanju." 

Zelenica v Stožicah za obračun Konferenčne lige med Olimpijo in Lilleom je bila pred dvema letoma v katastrofalnem stanju. Trenutno stanje je boljše, a še vedno daleč od idealnega.
Zelenica v Stožicah za obračun Konferenčne lige med Olimpijo in Lilleom je bila pred dvema letoma v katastrofalnem stanju. Trenutno stanje je boljše, a še vedno daleč od idealnega. FOTO: Damjan Žibert

Spomnimo, zelenica v Stožicah je bila poleti deležna celovite prenove v vrednosti 1,8 milijona evrov, a se je hitro znova znašla v zelo vprašljivem stanju, ki ne omogoča nogometa na najvišji ravni. 

Z Javnega zavoda Šport Ljubljana so nam pred dnevi pojasnili, da je to posledica prenatrpanega urnika. Stožice so namreč domovanje Olimpije in slovenske reprezentance, poleg tega pa letos tam igra še Bravo, saj se v Šiški gradi nov stadion, za poletne kvalifikacije pa si je Stožice "izposodil" tudi ukrajinski Šahtar iz Donecka.

V tej sezoni je bilo v Stožicah tako odigranih že 19 tekem. 

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fourty Six
14. 10. 2025 16.40
A se ne bi rajši pogovarjali o igri reprezentance? Igrajo samo toliko, da ne izgubijo. Če rabiš točke, je treba napasti in zmagati. Slovenija ne bo videla svetovnega prvenstva in sami so se tako odločili.
ODGOVORI
0 0
borjac
14. 10. 2025 16.28
+3
Kar se tiče zelene površine v Stožicah , izvajalec je TOČNO POVEDAL , po postavitvi zelene površine bi moralo igrišče počivati , da se uleže, minimalno 21 dni , pa vendar so začeli igrati na površini že po 6 dneh , in to Reprezentanca , Olimpija , Bravo , Domžale pa še treningi so bili na njem, ŽE PO 6 DNEH , smo se razumeli , in to vsi zgoraj našteti , izvajalec je še pripomnil da bi za vse te tekme REPREZENTANCE in KLUBOV že lahko našli kakšno igrišče v Sloveniji , in sedaj jočejo in kažejo na izvajalca ?? sramotna organizacija terminov , pravzaprav samomorilska organizacija ...
ODGOVORI
3 0
Fourty Six
14. 10. 2025 16.26
Naj vprašajo Tottenham, kako se to uredi.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
14. 10. 2025 16.24
Mamo tudi boljše zelenice v sloveniji sam zoki ne pusti
ODGOVORI
0 0
