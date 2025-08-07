Zeleno-beli z novim trenerjem na lov za evropsko odrešitev

Ljubljančani v tekmo z Albanci vstopajo s porazno popotnico, potem ko so na derbiju s Celjani v domačih Stožicah izgubili s kar 0:5. To je bilo usodno za trenerja Jorgeja Simaa, ki je moral trenersko mesto prepustiti Hrvatu Ivanu Senzenu.
Slednji je najbrž le začasna rešitev, vseeno pa bo na svojem debiju poskušal pokazati, da ima potencial tudi za daljše vodenje. Je pa pred njim vendarle zelo težka naloga, državni prvaki so s spremenjeno ekipo na začetku sezone povsem razglašeni, krivulje predstav pa ne bo lahko obrniti navzgor.
"Za menoj je zelo intenzivnih 24 ur. Z igralci sem opravil številne pogovore, hkrati pa skušam postaviti kamenčke na pravo mesto. Glede na vse okoliščine je vzdušje v ekipi zelo dobro, igralci se zavedajo celotne situacije in so se trdno odločeni dokazati in pokazati svoj maksimum že na četrtkovi zahtevni tekmi proti Egnatii. Upam, da se bo Olimpija že proti albanskemu prvaku pokazala v pravi luči in bo ponovila predstave iz minule sezone, ko je igrala napadalno in imela veliko željo po dokazovanju," je na prvi novinarski konferenci v novi vlogi dejal 44-letni Senzen.
Hrvat je bil na srečanju s predstavniki sedme sile precej skrivnosten in ni želel razkriti informacij v zvezi s spremembami v ekipi. "Nič ne bom izdal, vse boste izvedeli na tekmi. Na igrišču bo 11 najboljših in najbolje pripravljenih igralcev."
Olimpija bo nocoj v Stožicah gostila albansko Egnatio. Tekmo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO od 19.50 dalje.
Senzen meni, da pravega favorita v slovensko-albanskem dvoboju ni, a mu je športni direktor Goran Boromisa segel v besedo in dal jasno vedeti, da ne pričakuje nič drugega kot zmago ter napredovanje Olimpije.
"To moramo zmagati. To je jasno sporočilo igralcem in klubu. Igrali smo že težje tekme in dokazali, da zmoremo. Vsem je težko, ko nam žvižgajo, a žvižgi so zasluženi. To moramo zmagati, tako Egnatio kot tudi Gibraltarce," je odločno dejal športni direktor, ki se zaveda ugodnega žreba za njegovo ekipo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.