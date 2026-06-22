Zelenortski otoki šokirali še Urugvaj, Egipt do treh točk

Egipčani so na svojem četrtem prvenstvu le dosegli prvo zmago, potem ko so leta 1934, 1990 in 2018 na skupno sedmih tekmah vselej ostali praznih rok. Po tretjem remiju na mundialih proti Belgiji (1:1) v prvem krogu so se v drugem znašli v zaostanku že po 15 minutah. Takrat je za Novozelandce, ki so imeli pred tem na stadionu v Vancouvru nekaj lepih priložnosti, po podaji iz kota z glavo zadel Finn Surman. Faraoni so se prebudili v drugem polčasu. V 58. minuti je s strelom z glavo precej po sredini gola zadel Mustafa Ziko. Če bi lahko ob prvem prejetem golu Max Crocombe posredoval bolje, ob drugem v 67. minuti ni imel možnosti po lepi akciji Egipčanov, ki jo je končal Mohamed Salah.

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Slednji je postal prvi Egipčan, ki je zadel na dveh različnih prvenstvih, skupno pa je bil to njegov tretji zadetek. Nato je nekdanji zvezdnik Liverpoola še asistiral. Po njegovi podaji iz kota je v 82. minuti za končnih 3:1 z glavo zadel Trezeguet. Nova Zelandija je tudi na tretjem SP še naprej brez zmage. Po skupno osmih tekmah v tem pogledu zaostaja le za Hondurasom (9 tekem). Egipt je na drugi strani izkoristil drugi zaporedni remi Belgijcev, ki so se proti Iranu razšli brez zadetkov, in skočil na vrh lestvice s štirimi točkami. Sledita Iran in Belgija s po dvema, Nova Zelandija je na dnu lestvice skupine G s točko. V zadnjem krogu bosta v soboto tekmi Egipt - Iran ter Nova Zelandija - Belgija.

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Zelenortski otoki presenetili še Urugvaj

V skupini H so Zelenortski otoki, ena najprijetnejših debitantskih zgodb na SP, še drugič remizirali, a tokrat prišli do prvega zadetka na mundialih. Potem ko so senzacionalno izvlekli remi proti Španiji (0:0), so se tokrat zoperstavili še drugi favorizirani reprezentanci skupine, Urugvaju, in znova iztržili neodločen izid. Za vodstvo afriške zasedbe in izbruh veselja na tribunah stadiona v Miamiju je z okoli 35 metrov s prostega strela po tleh zadel Kevin Lenini. Zelenortske otoke je le nekaj minut ločilo do vodstva ob polčasu, potem pa sta v 44. in v šesti minuti sodnikovega dodatka v prvem delu na sceno stopila Maxi Araujo in Agustin Canobbio. Prvi je z neposredne bližine poslal v mrežo odbito žogo od vratnice, drugi pa je končal lepo akcijo, ki jo je s podajo z glavo za asistenco kronal prav Araujo.

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Kot v prvem je tudi v drugem prevladovala južnoameriška zasedba, nato pa si je vratar Fernando Muslera, ki je pred tednom dni praznoval 40. rojstni dan, privoščil veliko napako. Stekel je iz svojega kazenskega prostora, do žoge pa ga je prehitel rezervist Helio Varela, ki je s prvima dotikoma na tekmi žogo poslal v prazno mrežo. V nadaljevanju so imeli Urugvajci še nekaj priložnosti, a so bili nenatančni, nekajkrat pa jih je v obup spravil tudi priljubljeni vratar Zelenortskih otokov, 40-letni Vozinha, in ostalo je pri 2:2. Na lestvici skupine H to pomeni, da imata Urugvaj in Zelenortski otoki po dve točki, na vrhu je Španija s štirimi po nedeljski zanesljivi zmagi proti Savdski Arabiji (4:0), ki je na dnu z eno točko.

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Svetovno prvenstvo, drugi krog, izida tekem:

- skupina G: Nova Zelandija - Egipt 1:3 (1:0)

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- skupina H: Urugvaj - Zelenortski otoki 2:2 (2:1)