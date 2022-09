Zelenski podprl Čeferina: Nogomet je več od denarja in privilegijev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu poslal pismo, v katerem se mu je zahvalil za podporo Ukrajini v času ruske agresije. Zelenski je ob tem Čeferina podprl v boju proti ustanovitvi t. i. Superlige. Real Madrid, Barcelona in Juventus so namreč še naprej trdno zavezani temu projektu in upajo na njegovo oživitev ter odcepitev od Uefe.

Po tem, ko je Uefa potrdila, da Rusija ostaja sankcionirana in ne bo igrala na evropskem nogometnem prvenstvu leta 2024, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu poslal pismo, v katerem se mu je zahvalil za podporo, ki jo Ukrajini izkazuje organizacija.

"Spoštovani gospod predsednik. V čas mi je bilo govoriti z vami po telefonu 19. septembra. 23. avgusta, na dan ukrajinske zastave, smo nadaljevali z našim državnim nogometnim prvenstvom – prvo ukrajinsko ligo – kar je pomemben dogodek za nas. Navsezadnje je med vojno Rusije proti naši državi celotno ukrajinsko ljudstvo junaško branilo svojo domovino, demokracijo, svobodo in suverenost z veliko željo živeti s temi vrednotami v družini evropskih držav," je uvodoma zapisal Zelenski. V nadaljevanju je zapisal, da je bilo za ukrajinski narod zelo pomembno, da nadaljujejo z nogometnimi tekmovanji. Ta so namreč po njegovih besedah prav tako izraz poguma in vzdržljivosti v teh izjemno težkih razmerah. "Z velikim ponosom lahko rečem, da ukrajinski nogomet zdaj uteleša pogum in željo po zmagi, kljub zločinom, ki so jih zagrešili ruski agresorji v Ukrajini."

icon-expand Prvi mož Ukrajine je predsedniku Uefe že decembra lani podelil laskavo priznanje orden princa Jaroslava Modrega, največje državniško priznanje, ki ga lahko v Ukrajini dobi tuji državljan. FOTO: president.gov.ua

Zelenski se je Čeferinu zahvalil za osebno podporo in odločitev Uefe o prekinitvi sodelovanja z ruskim velikanom Gazpromom. Prav tako ga veseli, da finale Lige prvakov ni potekalo v Sankt Peterburgu in da ruska reprezentanca in ruski klubi ne bodo igrali v tekmovanjih pod okriljem Uefe. "Zelo smo hvaležni za vašo podporo in pomoč, zahvaljujoč kateri lahko ukrajinska nogometna zveza in naša prva liga napredujeta. Hvala, ker še naprej nudite priložnosti ukrajinskemu narodu, zlasti naši mladini. Prepričan sem, da bomo celotnemu svetu pokazali, kako se Ukrajinci združujejo in strastno podpirajo naše klube in reprezentanco v Uefinih klubskih tekomovanjih in Ligi narodov, kljub raketam in bombam," je še dejal Zelenski.