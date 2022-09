Volodimir Zelenski se je javno zahvalil Aleksandru Čeferinu

Spomnimo, da se je Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina ostro odzvala na ruski vojaški vpad v Ukrajino. Rusiji je najprej vzela finale lanske izvedbe Lige prvakov in ga iz Sankt Peterburga preselila v Pariz, nato je prekinila pogodbo z generalnim sponzorjem, ruskim Gazpromom, iz njenih tekmovanj izključila Rusijo in ruske klube ter ukrajinskim otrokom prek Uefine fundacije za otroke namenila milijon evrov vreden sklad.

Ob izbruhu vojne v Ukrajini je Čeferin tudi pomagal reševati v Ukrajini ujete nogometaše in jih spraviti na varno. 57 igralcev brazilske, hrvaške in italijanske narodnosti, ter njihove družine je prvi mož Uefe v sodelovanju s francosko vlado in športnim direktorjem Šahtarja iz Donetcka Darijo Srna v le nekaj dneh po izbruhu vojne spravil na varno.

Prvi mož Ukrajine je prvemu človeku Uefe že decembra lani podelil laskavo priznanje orden princa Jaroslava Modrega, največje državniško priznanje, ki ga lahko v Ukrajini dobi tuji državljan. "Zaradi promocije in stabilnosti nogometa v naši državi, predvsem kar se tiče razvoja in izboljšanja infrastrukture. A najpomembnejše: zaradi približevanja nogometa najmlajšim in v prvi vrsti omogočanja, da se s športom, to je nogometom, lahko ukvarjajo," je takrat priznanje utemeljil Zelenski.