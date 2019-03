Želi si ga 'pol' Evrope, on pa ima zgolj eno samo željo

"Z Ivanom nismo začeli pogovorov glede podaljšanje pogodba iz enega samega razloga, in sicer zato, ker ima z našim klubom veljavno pogodbo še za nekaj sezon. Osebno nikoli nisem prejel niti ene same ponudbe zanj; navsezadnje pa je Rakitić zelo pomemben igralec za naše moštvo, zato si nihče v klubu ne želi, da bi nas zapustil," je bil odločen prvi mož Barcelone, ki je v minulih dneh že podaljšal sodelovanje tako s trenerjem Valverdejem kot tudi levim bočnim branilcem Jordijem Albo. "Kadar si dve strani želita sodelovanja, je podpis pogodbe zgolj stvar formalnosti. Enako je bilo z Ernestom in Jordijem, nič drugače ne bo z Ivanom," je vsak dvom o prihodnosti Ivana Rakitiča v dresu Barcelone ovrgel Bartomeu.



Rakitić poudarja, da se le sladko nasmeji ob številnih (neresničnih) govoricah glede prihodnosti, saj v njegovih mislih in srcu obstaja samo ena možnost ... "Lepo je slišati, da se tako eminentna imena, kot so Manchester United, PSG, milanski Inter in münchenski Bayern, zanimajo za tvoje usluge, toda moje želje so povezane zgolj in samo z ostankom na Camp Nouu. Prepričan sem, da se bom kmalu sestal s predstavniki upravnega odbora kluba in uskladil podrobnosti o podaljšanju pogodbe," pa Rakitićeve besede navajata časnika Mundo Deportivo in Sport s sedežem v katalonski prestolnici.