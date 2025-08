Želi si ga Villarreal, v Angliji obsojen zaradi spolnega napada

Postopek zaradi petih posilstev in enega spolnega napada na tri ženske, ki so se domnevno zgodili v letih 2021 in 2022, še ni končan, nadaljeval se bo s civilnim sojenjem v začetku septembra.

"Obtožbe so rezultat preiskave, ki se je začela februarja 2022 po prvi prijavi posilstva," je o vzroku za kazenski pregon pred časom zapisala metropolitanska policija.

Thomas Partey, ki je pred tem zanikal obtožbe, med zaslišanjem ni dal nobenih izjav. Pod preiskavo je bil že dve leti in pol. Vendar so obtožbe postale javne šele 4. julija, štiri dni po izteku njegove pogodbe z Arsenalom.

Med pogoji, ki mu jih je naložilo sodišče, je Parteyju prepovedan kakršen koli neposreden ali posreden stik s tožnicami. Primer je bil zdaj predan kronskemu sodišču v obravnavo. Partey mora tudi policijo obvestiti tudi o vsakem mednarodnem potovanju 24 ur vnaprej.