'Želim, da Vinicius pleše in uživa'

Alvaro Arbeloa je v nogometu zelo znano ime, sicer ne iz trenerskega vidika, pač pa iz igralskega. Real Madridu se je pridružil že kot najstnik, igral za mlajše selekcije in drugo ekipo galaktikov, leta 2006 pa postal del prvega moštva. Na položaju desnega bočnega branilca je imel v Cicinhu in Michelu Salgadu močno konkurenco, tako da se je v želji po večji minutaži preselil k Deportivu. Tam je hitro opozoril nase in navdušil vodstvo Liverpoola, kjer je Arbeloa igral dve leti in pol. Sledil je povratek v Madrid, tam pa je v sedmih letih odigral krepko čez 200 tekem. Bogato kariero, v kateri je s špansko reprezentanco dvakrat postal evropski in enkrat svetovni prvak, z Real Madridom pa med drugim dvakrat osvojil Ligo prvakov, je leta 2017 sklenil pri West Hamu.

Alvaro Arbeloa s trofejo Kraljevega pokala FOTO: AP

Hitro po koncu profesionalne športne poti je postal eden od predstavnikov kluba iz španske prestolnice, kjer je leta 2020 postal trener ekipe do 14 let. Kasneje je vodil ekipo do 19 let, julija lani na mestu trenerja druge ekipe Real Madrida nasledil legendarnega Raula Gonzaleza, zdaj pa mu je bila zaupana vloga glavnega trenerja. "To je zame poseben dan. Postal sem trener najboljšega kluba v zgodovini in zavedam se svoje odgovornosti," je na premierni novinarski konferenci uvodoma povedal Arbeloa.

42-letni Španec je s svojimi varovanci v torek dopoldne opravil prvi trening, v sredo pa ga že čaka debi na klopi Reala. Ta je na papirju zelo lahek, saj bodo Madridčani v okviru osmine finala Kraljevega pokala gostovali pri Albaceteju, ki v španski drugi ligi zaseda 17. mesto. "Veselim se prve tekme, v pokalu je še vse odprto. Imam fantastično ekipo, ki želi osvajati lovorike. Igralci so željni dokazovanja in name so naredili odličen prvi vtis. Povedal sem jim, da morajo v igranju za Real Madrid uživati," je nadaljeval Arbeloa.

Alvaro Arbeloa na treningu Real Madrida FOTO: AP

Ta je pojasnil, da ima s Xabijem Alonsom odličen odnos in da sta se takoj, ko je vodstvo kraljevega kluba sporočilo odmevno novico, pogovorila o situaciji: "Zelo ga spoštujem in on spoštuje mene. Ne glede na okoliščine se to ne bo spremenilo. Zaželel mi je vse najboljše in sam bi v njegovem položaju naredil enako. Verjamem, da bo v prihodnosti uspešen, midva pa bova še naprej ostala zelo dobra prijatelja."

Nanj je imel v igralski karieri največji vpliv Jose Mourinho, ki ga je v španski prestolnici vodil tri leta. "Nisva se še slišala. Zame je privilegij, da je bil moj trener, imel je res velik vpliv name. Kljub temu pa bom ostal Arbeloa, ne bom želel biti Mourinho, saj bi mi v tem primeru vsekakor spodletelo," je dejal Arbeloa, ki bo v naslednjih mesecih vsekakor ponudil priložnost kateremu izmed nogometašev iz akademije, ki jo je opisal kot najboljšo na svetu. "To so igralci, ki so me pripeljali do sem, kjer sem zdaj. Zavedajo se, da zdaj prvo ekipo trenira nekdo, ki jih zelo dobro pozna. Hkrati jim je jasno, kaj je potrebno za igranje v prvi ekipi Real Madrida. Vsekakor bom računal tudi na njih."

Alvaro Arbeloa na novinarski konferenci FOTO: AP