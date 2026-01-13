Naslovnica
Nogomet

'Želim, da Vinicius pleše in uživa'

Madrid, 13. 01. 2026 16.15 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
A.M.
Alvaro Arbeloa

Nogometni svet je v ponedeljek presenetila novica, da Xabi Alonso ni več trener Real Madrida. Kraljevi klub je prek družbenih omrežij hitro zatem sporočil, da bo ekipo v prihodnje vodil Alvaro Arbeloa, ki je s svojimi novimi varovanci že opravil prvi trening, za njim pa so tudi prve medijske obveznosti.

Alvaro Arbeloa je v nogometu zelo znano ime, sicer ne iz trenerskega vidika, pač pa iz igralskega. Real Madridu se je pridružil že kot najstnik, igral za mlajše selekcije in drugo ekipo galaktikov, leta 2006 pa postal del prvega moštva. Na položaju desnega bočnega branilca je imel v Cicinhu in Michelu Salgadu močno konkurenco, tako da se je v želji po večji minutaži preselil k Deportivu. Tam je hitro opozoril nase in navdušil vodstvo Liverpoola, kjer je Arbeloa igral dve leti in pol. Sledil je povratek v Madrid, tam pa je v sedmih letih odigral krepko čez 200 tekem. Bogato kariero, v kateri je s špansko reprezentanco dvakrat postal evropski in enkrat svetovni prvak, z Real Madridom pa med drugim dvakrat osvojil Ligo prvakov, je leta 2017 sklenil pri West Hamu.

Alvaro Arbeloa s trofejo Kraljevega pokala
Alvaro Arbeloa s trofejo Kraljevega pokala
FOTO: AP

Hitro po koncu profesionalne športne poti je postal eden od predstavnikov kluba iz španske prestolnice, kjer je leta 2020 postal trener ekipe do 14 let. Kasneje je vodil ekipo do 19 let, julija lani na mestu trenerja druge ekipe Real Madrida nasledil legendarnega Raula Gonzaleza, zdaj pa mu je bila zaupana vloga glavnega trenerja. "To je zame poseben dan. Postal sem trener najboljšega kluba v zgodovini in zavedam se svoje odgovornosti," je na premierni novinarski konferenci uvodoma povedal Arbeloa.

Preberi še Bomba iz Madrida: Xabi Alonso ni več trener Reala

42-letni Španec je s svojimi varovanci v torek dopoldne opravil prvi trening, v sredo pa ga že čaka debi na klopi Reala. Ta je na papirju zelo lahek, saj bodo Madridčani v okviru osmine finala Kraljevega pokala gostovali pri Albaceteju, ki v španski drugi ligi zaseda 17. mesto. "Veselim se prve tekme, v pokalu je še vse odprto. Imam fantastično ekipo, ki želi osvajati lovorike. Igralci so željni dokazovanja in name so naredili odličen prvi vtis. Povedal sem jim, da morajo v igranju za Real Madrid uživati," je nadaljeval Arbeloa.

Alvaro Arbeloa na treningu Real Madrida
Alvaro Arbeloa na treningu Real Madrida
FOTO: AP

Ta je pojasnil, da ima s Xabijem Alonsom odličen odnos in da sta se takoj, ko je vodstvo kraljevega kluba sporočilo odmevno novico, pogovorila o situaciji: "Zelo ga spoštujem in on spoštuje mene. Ne glede na okoliščine se to ne bo spremenilo. Zaželel mi je vse najboljše in sam bi v njegovem položaju naredil enako. Verjamem, da bo v prihodnosti uspešen, midva pa bova še naprej ostala zelo dobra prijatelja."

Preberi še Tudi nogometaši Reala šokirani ob slovesu Alonsa

Nanj je imel v igralski karieri največji vpliv Jose Mourinho, ki ga je v španski prestolnici vodil tri leta. "Nisva se še slišala. Zame je privilegij, da je bil moj trener, imel je res velik vpliv name. Kljub temu pa bom ostal Arbeloa, ne bom želel biti Mourinho, saj bi mi v tem primeru vsekakor spodletelo," je dejal Arbeloa, ki bo v naslednjih mesecih vsekakor ponudil priložnost kateremu izmed nogometašev iz akademije, ki jo je opisal kot najboljšo na svetu. "To so igralci, ki so me pripeljali do sem, kjer sem zdaj. Zavedajo se, da zdaj prvo ekipo trenira nekdo, ki jih zelo dobro pozna. Hkrati jim je jasno, kaj je potrebno za igranje v prvi ekipi Real Madrida. Vsekakor bom računal tudi na njih."

Alvaro Arbeloa na novinarski konferenci
Alvaro Arbeloa na novinarski konferenci
FOTO: AP

A v prvi vrsti bo računal na zvezdniško zasedbo madridskega kluba. Na ekipo, polno nogometašev z močnimi karakterji in velikim egom. "To me ne skrbi. So odlični igralci in odlični ljudje, katerih želje in cilji so enaki mojim," pravi Arbeloa, ki se veseli tudi dela z enim najboljših krilnih napadalcev na svetu: "Srečen sem lahko, da imam Viniciusa Juniorja. Navijači ga obožujejo. Videli smo, kako je odigral finale superpokala. To je Vini, ki ga želimo gledati. Vini, ki uživa v nogometu, se smeji in pleše."

nogomet real madrid alvaro arbeloa

