'Želim si, da ne čakamo spet tri desetletja na to, da se uvrstimo na EP'

V zaključnem odštevanju do prvenstva ni šlo brez zapletov. Selektor Andrej Razdrh je v primerjavi z marčevskimi pripravami v Turčiji izgubil nekaj pomembnih adutov ... " Potrebno se je zavedati, da ekipa na prvenstvu ni bila ista kot v kvalifikacijah. Selektor Andrej Razdrh je še na marčevskih pripravah delal s petimi fanti, ki jih dva meseca kasneje ni bilo v reprezentanci. Govorimo o Davidu Flakusu Bosilju, Nejcu Gradišarju, Marcelu Ratniku, Marku Ristiću in Janu Đapu , na katere je selektor resno računal. Peterica nato ni nastopilo na zaključnem turnirju. Mislim, da je imel selektor zelo težko nalogo glede priprave, saj smo se zavedali, da na prvenstvu igramo proti zelo kakovostnim nasprotnikom. "

Milenko Aćimović je reprezentanco skozi uspešne kvalifikacije popeljal do uvrstitve na prvenstvo, zaključni turnir najboljše šestnajsterice ekip stare celine pa je od blizu spremljal kot direktor reprezentanc. "Takoj po koncu finalne tekme sem pomislil na to, da bi bilo dobro, če smo v bodoče večkrat med šestnajsterico udeležencev evropskega prvenstva. Prvič smo se na prvenstvo uvrstili skozi kvalifikacije, želim pa si, da mladi slovenski nogometaši čim večkrat doživijo takšen turnir. Da dobijo možnost dokazovanja v skupini najboljših šestnajstih ekip Evrope in pokažejo vse, kar znajo. Kot smo videli, je na evropskem prvenstvu težko priti do senzacij, med najboljšo osmerico ni bilo presenečenj, takšna zasedba ekip se je pričakovala v izločilnih bojih, " je uvodoma v izjavi za uradno spletno stran NZS dejal Aćimović.

Kakšna je direktorjeva ocena slovenskega nastopa? " Pogled na prvenstvo je možen iz več zornih kotov, odvisno od perspektive tistega, ki ocenjuje. Vem pa, da so fantje in selektor dali vse od sebe. Pred prvenstvom smo zamenjali sistem, vpeljalo se je veliko novih nogometašev. Po mojem mnenju so se fantje hitro in dobro prilagodili na nov sistem igre, čeprav so pred prvenstvom odigrali zgolj tekmo s Slovaki. Kar se tiče pa prvenstva, bo točka proti evropskim prvakom nekaj, kar bo vsem ostalo v spominu. Lep dosežek je odvzeti točko evropskemu prvaku za vse mlade nogometaše in dokaz, da se lahko kosajo z najboljšimi ," je neodločen rezultat s prvaki izpostavil Ljubljančan.

Reprezentanca Slovenije je z neodločenim rezultatom proti Angliji v tretjo preizkušnjo skupinskega dela tekmovanja vstopila z možnostmi za preboj v četrtfinale: " Čehi so znova pokazali, da so neugodni, saj jih nismo uspeli premagati s tremi različnimi generacijami. V prvem polčasu zadnje tekme smo se solidno kosali z njimi, kljub osvežitvi ekipe v drugem polčasu pa so bili Čehi na tej tekmi boljši nasprotnik. Takoj po srečanju je bilo nekaj razočaranja, saj so fantje s to tekmo končali pot z mlado reprezentanco in so se želeli posloviti z zmago. V zadnjih letih nas Angleži ne uspejo premagati, mi pa ne najdemo recepta za Čehe. Tekmi z Nemčijo in Anglijo izčrpata v fizičnem in psihološkem vidiku, saj je šlo za daleč najboljši reprezentanci turnirja ."

"Želim si, da ne čakamo spet tri desetletja na to, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo. Pogled na lestvico sicer pravi, da Slovenija ni dosegla gola, prvenstvo pa smo končali s točko. Lahko pa izpostavimo tudi nekaj pozitivnih vidikov. Odigrali smo soliden, dober turnir. Na tekmi z Nemčijo smo imeli svoje priložnosti, ekipa je srce pustila na igrišču, remizirali smo z evropskimi prvaki Angleži, Čehi pa so bili zasluženo boljši. Pozitivno je tudi to, da je bila del reprezentance kar enajsterica fantov, ki bodo z mlado izbrano vrsto vstopili v prihajajoče kvalifikacije. Videli so, na kakšen način se igra to prvenstvo. Mislim, da je bilo za njih nekaj posebnega, da so se udeležili takšnega turnirja in velika pridobitev za mlado reprezentanco, da je bilo na turnirju kar enajst mlajših fantov," je v pogovoru za spletnoi stran NZS še sklenil Milenko Aćimović.

Evropsko prvenstvo za nogometaše do 21 let bosta čez dve leti gostili Srbija in Albanija.