'Želim si, da v Ligi B ostanemo in pokažemo, da smo konkurenčni'

Selektor Saša Kolman bo za uvodni tekmi lige B in skupine B2 proti Grkinjam in Irkam štiri dni pozneje računal na večino tistih igralk, ki sestavljajo okostje ekipe že s prejšnjih reprezentančnih akcij. " Liga B je naša realnost, kamor spadamo. V Ligo C ne sodimo, to smo pokazali minulo leto. Igranje v Ligi A liga je velik preskok naprej. Želim si, da v tej Ligi B ostanemo in pokažemo, da smo konkurenčni. Morda letos ali v naslednjih letih igramo končnico ali vsaj kandidiramo za vstop v Ligo A. V naši skupini tokratne Lige B so Irke z naskokom favoritinje, so tudi udeleženke zadnjega svetovnega prvenstva. Prav tako vemo, koliko na Irskem vlagajo v ženski nogomet. Ko gledam tekme, vidim, da igrajo pred 30.000, tudi 40.000 ljudmi. Grčija in Turčija sta tu nekje kot mi in sta tekmeca po meri. Treba bo poskrbeti za to, da pokažemo, da po kvaliteti sem sodimo. Pričakujem, da bi šli v odprt boj z vsemi ekipami. Bodo pa morale punce prevzeti še nekaj več odgovornosti, cilj na vsaki tekmi pa je zmaga ," pred začetkom tekmovanja vg izjavi za uradno spletno stran NZS razmišlja selektor Saša Kolman .

"Za nadaljnje delo so pomembne tekme, kot je bila prijateljska proti Finski pa obe tekmi proti Avstriji v dodatnih kvalifikacijah. To so tri zelo težke tekme, kjer je bil nasprotnik višje rangiran kot mi. Na vsaki od teh treh tekem smo v določenem obdobju izgledali celo boljše kot tekmec, tri četrtine tekme pa bili enakovredni, nismo le čakali in se branili. To mi daje upanje, da smo sposobni za nekaj več, da se postavimo po robu tudi tako kvalitetnim reprezentancam. Tudi punce so to začutile. Tako rasteš, tako začneš verjeti vase. Prej omenjeni reprezentanci sta boljši, zato sta nas premagali, se je pa ta razlika v zadnjih letih zmanjšala. Pomembno je, da punce verjamejo," še dodaja selektor, ki je bil primoran za tokratno reprezentančno akcijo namesto Sare Agrež naknadno vpoklicati Laro Klopčič, članico ŽNK Ljubljana.

Reprezentanca Slovenije:

Korina Lara Janež (1. FC Union Berlin NEM), Kaja Eržen (ACF Fiorentina ITA), Zala Meršnik (Al Ittihad Club SA), Lana Golob (Bologna FC ITA), Sara Gradišek (Bologna FC ITA), Sara Ketiš (Chievo Verona Women FM ITA), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt NEM), Zara Kramžar (F.C. Como Women ITA), Dominika Čonč (F.C. Como Women ITA), Melania Pasar (LASK AVT), Kaja Korošec (Paris F.C. FRA), Nina Kajzba (Parma F.C. ITA), Izabela Križaj (SKN St. Pölten AVT), Sara Makovec (SKN St. Pölten AVT), Mateja Zver (SKN ST. Pölten AVT), Ana Milović (Slavia Praga ČEŠ), Maja Sternad (SV Werder Bremen NEM), Mirjam Kastelec (ŽNK Ljubljana), Špela Kolbl (ŽNK Mura), Lara Klopčič (ŽNK Ljubljana). Selektor: Saša Kolman.

Uspešna vrnitev

V tokratni izvedbi Uefine lige narodov bo tekmovalo 53 reprezentanc, kar je rekordna udeležba, prvič bosta zaigrali tudi reprezentanci Gibraltarja in Liechtensteina. V Ligi A in Ligi B bo igralo po 16 reprezentanc, v Ligi C 21. Reprezentance so uvrščene v rang lige na podlagi rezultatov kvalifikacij za evropsko prvenstvo članic. Slovenija je v prvi izvedbi Lige narodov igrala v Ligi B, potem izpadla v Ligo C. V Ligo B se je vrnila zahvaljujoč dobrim rezultatom (šest tekem in prav toliko zmag) v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Prvaki skupin Lige B bodo v letošnjem tekmovanju napredovali direktno v Ligo A. Štiri drugouvrščene ekipe bodo igrale dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščenimi ekipami skupin tekmovanja v Ligi A. Dve najboljše tretjeuvrščeni ekipi skupin Lige B pa se bosta za obstanek v Ligi B borili z dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama skupin Lige C. V Ligi B bo igralo 16 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine, žreb je Sloveniji namenil skupino B2.