Nogomet

'Želim si ostati v Barceloni', Rashford o svoji prihodnosti

Barcelona, 24. 12. 2025 12.20 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Marcus Rashford

Angležu Marcusu Rashfordu po koncu sezone poteče posoja pri Barceloni, kar pomeni, da bi se moral vrniti v svoj matični Manchester United. 28-letnik je dal vodstvu katalonskega kluba jasno vedeti, da si želi sodelovanje podaljšati in na Camp Nouu ostati tudi v prihodnjih sezonah.

FOTO: Aston Villa

Marcus Rashford si je po klavrnem obdobju pri svojem otroškem klubu Manchester Unitedu kariero najprej poskušal oživiti s posojo pri Aston Villi. Kljub nekaterim dobrim predstavam se je Unai Emery odločil, da Angleža ne vidi v dolgoročnih načrtih kluba iz Birminghama.

Tako je angleški reprezentant poleti prvič v karieri zapustil svojo domovino in si nadel dres Barcelone. Igranje za enega največjih klubov na svetu je zagotovo korak, ki si ga marsikdo za Rashforda ni obetal, glede na njegovo podpovprečno formo v Angliji. Priložnost, ki se mu je ponudila v Kataloniji, pa zaenkrat dobro izkorišča.

FOTO: AP

Kljub slabšemu strelskemu izkupičku, kot bi si ga sam želel, je do zdaj dosegel sedem zadetkov, vendar so pri blaugrani lahko zadovoljni z njegovo formo. Proslavil se je predvsem z asistiranjem svojim soigralcem, s šestimi podajami je tretji najboljši igralec v španskem prvenstvu. Pa bo nadaljevanje takšne forme dovolj, da se bodo pri aktualnih španskih prvakih po koncu sezone odločili za nadaljevanje sodelovanja? Rashford si tega zagotovo želi.

FOTO: AP

V pogovoru za Sport je izrazil svoje cilje za prihodnost: "Želim si ostati v Barceloni, to je moj glavni cilj. Ni pa to edina motivacija, ki jo imam za trdo delo. Najpomembnejše je, da zmagujemo. Barca je ogromen klub in mora zmagovati. Lanska sezona je bila za klub odlična. Tukaj sem, da pomagam ekipi pri nadgradnji lanskega uspeha."

marcus rashford barcelona posoja podaljšanje

