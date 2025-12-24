'Želim si ostati v Barceloni', Rashford o svoji prihodnosti

Marcus Rashford si je po klavrnem obdobju pri svojem otroškem klubu Manchester Unitedu kariero najprej poskušal oživiti s posojo pri Aston Villi. Kljub nekaterim dobrim predstavam se je Unai Emery odločil, da Angleža ne vidi v dolgoročnih načrtih kluba iz Birminghama.

Tako je angleški reprezentant poleti prvič v karieri zapustil svojo domovino in si nadel dres Barcelone. Igranje za enega največjih klubov na svetu je zagotovo korak, ki si ga marsikdo za Rashforda ni obetal, glede na njegovo podpovprečno formo v Angliji. Priložnost, ki se mu je ponudila v Kataloniji, pa zaenkrat dobro izkorišča.