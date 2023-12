Zeljković: Če bomo na želeni ravni, se lahko s Slovanom enakovredno kosamo

Pred nogometaši ljubljanske Olimpije je še zadnji evropski nastop v letošnji sezoni. Zeleno-beli so namreč že pred časom ostali brez možnosti za napredovanje v izločilne boje, nocoj od 20.40 dalje (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO) pa jih čaka obračun 6. kroga v skupini A Konferenčne lige na gostovanju proti Slovanu iz Bratislave. Trener aktualnega slovenskega državnega in pokalnega prvaka Zoran Zeljković verjame, da njegovi varovanci ne bodo razočarali.

UEFA KL: Slovan Bratislava – Olimpija "Ne glede na to, da nimamo več možnosti za napredovanje, želimo odigrati najbolje, kar se da, in skušati zmagati v Bratislavi. Moramo se naučiti prilagajati na določena stanja. Veseli nas, da nas bo kljub vsemu na Slovaškem spodbujalo veliko število naših navijačev, kar zagotovo predstavlja določeno odgovornost, da se pokažemo v čim boljši luči," pred nocojšnjim zadnjim nastopom v letošnji izvedbi skupinskega dela Konferenčne lige pravi strateg Olimpije Zoran Zeljković, ki se zaveda, da njegovo moštvo še ni na ravni, da bi lahko kazalo enakovredno kakovostne predstave na več frontah. "Gostovanje na Ferskih otokih bi najraje pozabil. Nismo bili na ravni, ki se pričakuje od ekipe, kot je Olimpija. Smo pa še daleč od ravni, ki se zahteva za igranje v več tekmovanjih hkrati. Upam, da bomo nekoč prišli do omenjene ravni. Povratna tekma s Klaksvikom v Stožicah je bila naša daleč najboljša predstava v Konferenčni ligi. Ob visokem ritmu igre, ki smo ga narekovali skozi praktično vso tekmo, smo za piko na i dosegli še dva lepa zadetka za zmago. Zadnja domača preizkušnja z Lillom pa je potekala v pogojih, o katerih raje ne bi izgubljal odvečnih besed," je Zeljković ocenil evropske nastope Olimpije pod njegovim vodstvom in se ozrl k nocojšnjemu dvoboju s Slovanom. "Ogledal sem si domačo tekmo s Slovanom in videl, da se proti njim da igrati. Je pa res, da premorejo odlične posameznike in bodo zagotovo zahteven tekmec. Če bomo na zadovoljivi ravni, se gotovo lahko kosamo s Slovanom. Bo pa treba odigrati preudarno in odgovorno v vseh fazah igre," se kakovosti tekmeca zaveda šef Olimpijine stroke, ki je, odkar je zasedel izpraznjeno trenersko mesto v Stožicah, uspel malce bolje spoznati moštvo. "Ko sem prišel v klub, nisem imel dovolj časa, da bi podrobneje spoznal svojo ekipo. Ampak človek se mora znati prilagoditi, verjamem pa, da se bomo pozimi ustrezno okrepili in da bo moštvo videti tako, kot si sam želim. Menim, da se mora ekipa že sedaj oblikovati za Evropo. Če bomo na zimskih pripravah dobro delali, se lahko poleti nadejamo novega evropskega uspeha," optimistično razmišlja Zeljković. Konferenčna liga, skupina A, 6. krog (Kanal A in VOYO, ob 20.45), izid:

Slovan Bratislava – Olimpija Ljubljana -:- (-:-)