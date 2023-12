Zeljković: Dejstvo je, da nam za Evropo nekaj manjka

Olimpija je na peti tekmi skupinskega dela Konferenčne lige zabeležila še četrti poraz. Tokrat je bil v pošteno razmočeni zelenici na Stožicah z 0:2 boljši Lille, ki si je s tem zagotovil napredovanje v izločilne boje. Strateg ljubljanskega moštva je po tekmi športno priznal, potarnal nad stanjem zelenice in dodal, da njegovemu moštvu nekaj manjka.

"Zaslužena zmaga Lilla. Borili smo se, imeli neke priložnosti, ko bi lahko mogoče tudi zadeli. Verjamem, da če bi izenačili, bi lahko na koncu iztržili tudi kaj več, ampak če hočeš na taki tekmi premagati tako kvalitetnega nasprotnika, moraš imeti ogromno sreče in izkoristiti vse, kar se ti ponudi," je novinarsko konferenco po tekmi z Lillom iskreno začel trener Olimpije Zoran Zeljković.

Tekma je sicer zaradi milo rečeno slabega stanja zelenice kar nekaj časa visela v zraku, a so se odgovorni možje pri Uefi naposled odločili, da ekipi srečanje odigrata, kar je Zeljković komentiral tako: "Nam je bilo v interesu (igrati tekmo op. a.), kajti potem bi se nam vse zamaknilo. Dobro vemo, da igramo v nedeljo derbi. Misli, da igrišče nikomur v Sloveniji ni v ponos. Srčno upam, da bomo v zimskem premoru nekaj naredili, kajti to predstavlja našo državo, naš klub. Verjamem, da je dež padal tudi v nekaterih drugih državah. Podoba igrišča enostavno ne sme tako zgledati."

In kako težko je bilo igrati v blatnih razmerah? "Malo smo se prilagodili, saj igrišče na nekaterih delih ne dovoli neke kombinatorike. Treba je biti pošten, v enemu trenutku nam je to tudi pomagalo, kajti Lille je odličen v posesti. Po drugi strani, pa če si hočeš pripraviti kakšno priložnost, moraš kreirati, kajti njihove predispozicije so za nas abnormalne in ko smo igrali na preskok, je bilo to še bolj vidno. Zelo težko smo dobivali duele z njimi, imeli ogromno težav, ampak ne glede na to smo poskušali in na žalost to malo kar se nam je ponudilo nismo izkoristili," je prepričan 43-letni Ljubljančan.

Kljub novemu evropskemu porazu je Zeljković v predstavi svojih varovancev našel tudi nekaj pozitivnih stvari: "Zadovoljen sem, ker smo hoteli igrati, ker se nismo predali do konca, borili smo se. Nisem pa zadovoljen, ker v eni točki enostavno moramo zadeti. Dejstvo je, da nam za Evropo nekaj manjka, če hočemo biti bolj konkurenčni. Mmislim, da to vsi, ki malo bolj razumejo nogomet vidijo in jaz verjamem, da se bomo v zimskem prestopnem roku okrepili in bomo v naslednjem letu še boljši."

Zmaje kljub temu, da nimajo več možnosti za napredovanje v izločilne boje, čez dva tedna čaka še zadnja tekma skupinskega dela. Odpravili se bodo na gostovanje v Bratislavo. "Na žalost je Evropa za nas končana zgodba, ampak ne smemo pozabiti, da predstavljamo največji klub in svojo državo, tako da, ko bo ta tekma prišla na vrsto, bomo zopet hoteli zmagati. Sedaj so naše misli usmerjene na nedeljo, tako da se moramo čimprej regenerirati in čim bolje pripraviti na nedeljsko srečanje," je to komentiral Zeljković, ki je z mislimi torej že pri domači ligi, kjer pa Olimpije po njegovih besedah sedaj, ko nimajo več bremena evropskega tekmovanja, ne čaka nič lažje delo: "Ne bo nič lažje, naša liga je zelo izenačena. Trener Lilla me je po tekmi vprašal, če bomo še igrali na tem igrišču, tako da mislim, da sem vam s tem vse odgovoril."

Težka naloga čaka Olimpijo že ta konec tedna, ko bodo z Mariborom igrali večni derbi. A pozitivno dejstvo je vsaj to, da bo tekma odigrana v Ljudskem vrtu. Trener Olimpije se je tudi na novinarski konferenci po tekmi z Lillom že ozrl proti nedeljskemu obračunu: "O derbiju sem razmišljal že proti koncu tekme. Tudi nekatere menjave so bile že planirane v tej smeri. Derbi je vedno derbi, derbije se ne igra, derbije se zmaguje. Čaka nas zelo težka tekma proti Mariboru, ampak verjamem, da imamo dovolj širine, da se bomo regenerirali in pripravili tako kot se moramo za to srečanje."

Za konec pa je nekdanji član Olimpije še enkrat povedal svoje mnenje o travi v Stožicah, ki je bil vse prej kot primerna za dobro igro nogometa: "Sedaj podpišem, da bi igral vse tekme v gosteh, ampak v življenju se moraš prilagajati, od jokanja ne bo nič. Tako da gremo tekmo po tekmo. Verjamem, da bomo ne glede na vse poskušali storiti čim več, da bo naše igrišče v čim boljšem stanju."

Lille si je s tretjo zmago ob še dveh remijih že zagotovil napredovanje v izločilne boje, Olimpija pa je po četrtem porazu na petih tekmah že ostala brez možnosti za napredovanje. Zmaji se bodo sicer v zadnjem krogu pomerili še s Slovanom iz Bratislave, kjer pa si lahko zagotovijo največ tretje mesto v skupini A. Za predzadnje mesto bodo morali na gostovanju premagati Slovan, hkrati pa Klaksvik ne bo smel zmagati na gostovanju pri Lillu.