Zeljković 'eksplodiral' po tekmi z Muro: Žalili so mojo družino

Zoran Zeljković na celjski klopi še ni občutil slasti zmage, je bil pa zato na nedeljskem obračunu z Muro "nagrajen" z rdečim kartonom. Ljubljančan si je po zadnjem sodnikovem žvižgu konkretno v lase skočil z domačim ekonomom. Pogovor se je sprva zdel kulturen, hitro pa je eskaliral v fizični konflikt, oba "petelinčka" sta drug drugega držala za ovratnik.

Zeljković bo tako zagotovo manjkal na prvi tekmi po reprezentančnem premoru, ko Celjane čaka Aluminij, obsežnost njegove kazni pa še ni znana. Po tekmi je razkril podrobnosti incidenta, ki situaciji dajejo dodatno dimenzijo: "O tem nočem preveč govoriti. Že v prejšnjem klubu sem imel težave z istim gospodom. Ko navijači žalijo mojo družino, to sprejmem, ko pa to počne uradna oseba, pa ne morem odpustiti. Čeprav je starejši, takšne stvari ne spadajo na teren, takšen človek ne sodi na klop. Najbolj me žalosti dejstvo, da je on začel z žaljenjem, kazen pa sem dobil jaz, ko sem mu rekel, naj neha. Res bi rad razumel ta pravila," je za Sportklub povedal nekdanji strateg Olimpije in Kopra.