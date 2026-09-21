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Nogomet

Zeljković 'eksplodiral' po tekmi z Muro: Žalili so mojo družino

Murska Sobota, 21. 09. 2026 10.32 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Zoran Zeljković

Celjani so na nedeljskem gostovanju pri Muri znova ostali brez ligaške zmage. Grofi so po zgodovinskem porazu med tednom v Ligi Evropa, proti Prekmurcem remizirali z 0:0 in zasedajo šele sedmo mesto na lestvici. Tekma pa je dobila tudi tretji polčas, ko sta si v lase skočila gostujoči strateg Zoran Zeljković in domači ekonom.

Zoran Zeljković
Zoran Zeljković
FOTO: NK Celje

Zoran Zeljković na celjski klopi še ni občutil slasti zmage, je bil pa zato na nedeljskem obračunu z Muro "nagrajen" z rdečim kartonom. Ljubljančan si je po zadnjem sodnikovem žvižgu konkretno v lase skočil z domačim ekonomom. Pogovor se je sprva zdel kulturen, hitro pa je eskaliral v fizični konflikt, oba "petelinčka" sta drug drugega držala za ovratnik.

Zeljković bo tako zagotovo manjkal na prvi tekmi po reprezentančnem premoru, ko Celjane čaka Aluminij, obsežnost njegove kazni pa še ni znana. Po tekmi je razkril podrobnosti incidenta, ki situaciji dajejo dodatno dimenzijo: "O tem nočem preveč govoriti. Že v prejšnjem klubu sem imel težave z istim gospodom. Ko navijači žalijo mojo družino, to sprejmem, ko pa to počne uradna oseba, pa ne morem odpustiti. Čeprav je starejši, takšne stvari ne spadajo na teren, takšen človek ne sodi na klop. Najbolj me žalosti dejstvo, da je on začel z žaljenjem, kazen pa sem dobil jaz, ko sem mu rekel, naj neha. Res bi rad razumel ta pravila," je za Sportklub povedal nekdanji strateg Olimpije in Kopra.

Zoran Zeljković
Zoran Zeljković
FOTO: NK Celje

Celjane zdaj čaka dolg tritedenski reprezentančni premor, ki pa ga aktualni prvaki ne bodo mogli v celoti izkoristiti. V kadru imajo namreč kar osem reprezentantov, za katere ne bo počitka. Mark Zabukovnik in Benjamin Verbič bosta zastopala člansko selekcijo Slovenije, Matic Ivanšek pa mladinsko. Za Litvo bodo zaigrali Artemijus Tutyškinas, Pijus Širvys in Armandas Kučys. Kosovo bo zastopal Milot Avdyli, Avstralijo pa Yaya Dukuly.

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KOMENTARJI1

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blurp_blurp
21. 09. 2026 12.06
Na takšnih pozicijah bi morali imeti malo tršo kožo ... pač bosanc bosancu j* m* ... nothing to see here.
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