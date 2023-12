Zeljković in Elšnik: Rezultat nas boli, zaslužena zmaga Maribora

Nogometaši Olimpije so na drugem večnem derbiju sezone klonili proti Mariboru, tako trener zmajev Zoran Zeljković, kot tudi kapetan Timi Max Elšnik pa sta mnenja, da so vijoličasti zmagali zasluženo, Olimpiji pa je za priključek zmanjkalo nekaj sreče.

"Zaslužena zmaga Maribora. Bili smo kaznovani zaradi slabega štarta in premagali sami sebe," je uvodoma dejal Zoran Zeljković, ki je na večnem derbiju vknjižil prvi ligaški poraz na klopi zmajev.

icon-expand Zoran Zeljković FOTO: Damjan Žibert

Na preteklih derbijih je bil zmeraj v ospredju Agustin Doffo, ki je prejšnjih medsebojnih obračunih veliko preglavic povzročal tudi Janu Repasu. Slednji se je ob odsotnosti Argentinca uspel dvakrat vpisati med strelce. "Na tekmi proti Lillu sem opazil, da je v zadnjih 15 minutah Doffo energijsko padel. Peter Agba je zmeraj, ko je dobil priložnost, igral odlično in imel sem idejo, da bi v nadaljevanju tekme zaigrala skupaj z Doffom. Tega žal nisem uspel izpeljati."

"Veseli me, da se igralci niso predali in tudi po zaostanku s 3:0 še naprej pritiskali. Imeli smo veliko smole, smo si pa sami krivi za poraz. Situacije bi se dalo veliko prej zaustaviti. Žalosti me, da v prvih minutah nismo delali tega, kar smo bili zmenjeni," je dodal Zeljković.

icon-expand NK Maribor - NK Olimpija Ljubljana FOTO: Aljoša Kravanja

Strateg Ljubljančanov je po prvih zamenjavah posegel že v 26. minuti, ko sta v igro namesto Aljaža Krefla in Raula Florucza vstopila Jorge Silva in Doffo. "Igralca, ki sem ju zamenjal, nista nič kriva. Vem, da nogometaš to težko razume in je užaljen, ampak bo mogel to preboleti."

Zmaji so na večni derbi prišli po težki četrtkovi tekmi v Konferenčni ligi, ko so na razmočenih Stožicah izgubili proti Lillu. "Ne želim iskati izgovorov, je pa dejstvo, da ni isto, če igraš par dni pred derbijem na blatu, ampak mi smo Olimpija in moramo se znati prilagajati. Prvi derbi mi na žalost ne bo ostal v lepem spominu. Vzdušje je bilo odlično, ponosen sem, da sem trener Olimpije in vse bom naredil, da bo Olimpija z mano še močnejša," je zaključil 43-letnik.

icon-expand Timi Max Elšnik FOTO: Damjan Žibert

Besedam trenerja se je pridružil tudi Timi Max Elšnik. "Rezultat nas absolutno boli. V prvih 20 minutah smo si izkopali preveliko jamo in se do zadnje minute borili, da bi splezali ven iz nje, kar nam ni uspelo. Gol za priključek je visel v zraku, ampak prišel prepozno. Čestitke Mariboru za zmago. Priložnosti, ki so jih na začetku dobili, so izkoristili predobro, nam pa je v nadaljevanju zmanjkalo nekaj sreče."