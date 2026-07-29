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Nogomet

Zeljković kljub lepi prednosti svari: Ne smemo biti lahkomiselni

Koper, 29. 07. 2026 19.26 pred 11 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Zoran Zeljković

Nogometaše Kopra v četrtek na Bonifiki čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo. Primorci bodo proti Runaviku branili dva zadetka prednosti, trener Zoran Zeljković pa kljub ugodnemu izhodišču opozarja, da delo še ni končano.

Koprčani so pred tednom dni na Ferskih otokih slavili z 2:0. Oba zadetka je v izdihljajih srečanja dosegel nigerijski napadalec Brown Irabor. Rumeno-modri so imeli od 36. minute tudi igralca več, saj je bil pri domačih izključen Emil Joensen.

Slovenski prvoligaš je novo sezono začel s tremi tekmami brez poraza. V uvodnem krogu državnega prvenstva je v Lendavi z 1:0 premagal Nafto, nato je sledila evropska zmaga, v nedeljo pa še remi z Radomljami z 2:2.

Tekma na Bonifiki je bila zaradi močnega naliva, izpada električne energije in dolge prekinitve končana šele nekaj minut pred polnočjo. Radomljani so po prvem polčasu presenetljivo vodili z 2:0, nato pa je Koper po odmoru odgovoril. Oba zadetka je dosegel Leo Rimac, izenačujočega globoko v sodnikovem dodatku.

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Najboljši mladi nogometaš pretekle sezone Prve lige Telemach pred evropsko preizkušnjo ostaja samozavesten.

"Res je, da bo zelo vroče, vendar bo to verjetno predstavljalo večjo težavo gostom kot nam. Zadnji teden nam je pobral veliko energije, toda naša zdravstvena služba je poskrbela za dobro regeneracijo. Tekma ne bo enostavna. Proti Radomljam smo se prepričali, da imamo lahko težave s komer koli, če ne igramo 120-odstotno," je poudaril Rimac.

Leo Rimac
Leo Rimac
FOTO: FC Koper

Koprski strokovni štab se ob zgoščenem razporedu spopada tudi z nekaterimi poškodbami. Prvo tekmo na Ferskih otokih je izpustil tudi prvi zvezdnik moštva Josip Iličić. Zeljković je na dosedanjih tekmah pogosto spreminjal začetno enajsterico, rotacije pa lahko pričakujemo tudi na povratnem obračunu.

"Ob treh tekmah na teden je nujno, da igralce menjavamo. Imamo dovolj širok kader, da si to lahko privoščimo. Z novinci sem zadovoljen, vendar se zavedam, da so sposobni pokazati še veliko več," je dejal trener Kopra.

Čeprav ima njegovo moštvo lepo prednost, Zeljković pred povratno tekmo zahteva popolno zbranost. "Sem optimističen, vendar ne smemo biti lahkomiselni. V nogometu se lahko stvari hitro obrnejo. To smo videli tudi v nedeljo, ko smo iz dveh strelov prejeli dva zadetka, nato pa v drugem polčasu izenačili," je dodal.

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Koprčani bodo lahko tokrat računali na podporo domačih navijačev, koristila pa naj bi jim tudi naravna travnata podlaga na Bonifiki. "Zastopamo slovenski klubski nogomet in naredili bomo vse, da se uvrstimo v nadaljevanje tekmovanja," je sklenil Zeljković.

Tudi Rimac verjame, da rumeno-modri pred domačimi navijači ne bodo dovolili presenečenja. V primeru napredovanja jih v tretjem krogu kvalifikacij čaka švicarski Lugano.

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KOMENTARJI1

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Drago 123
30. 07. 2026 08.29
Če bo šel koper naprej bo ok če pa ne pa tudi dobro ne bom navijal za tako primitivno vodstvo
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