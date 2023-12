Zeljković: Ko zmagaš, lažje pričakuješ naslednjo tekmo

"Mislim, da je zmaga zaslužena. Zelo dober prvi polčas z naše strani. Veliko nam je uspevalo. Bili smo dobri v mnogih segmentih, v realizaciji odlični in visoka prednost ni bila slučaj. Zelo sem zadovoljen, saj je šlo za težko gostovanje. Osvojene tri točke so zelo pomembne," je bil po tekmo zadovoljen Zoran Zeljković , ki se je pred dvema mesecema k Olimpiji preselil prav iz Kopra.

Ob zmagi ljubljanskega moštva se je izkazal mladi Raul Florucz, ki je že v prvem polčasu dvakrat meril v polno. "Z Raulom se veliko pogovarjava in jasno sem mu dal vedeti, da je to premalo. Imamo ogromno igralcev, ki lahko dajo več. Mislim, da se v tem primeru Raul tega zaveda. Verjamem, da lahko z delom pride vse na svoje mesto. Da bo iz tekme v tekmo tudi on boljši," je po tekmi o mladem Avstrijcu povedal trener Zmajev.